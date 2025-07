¿Ley pareja no es dura? Unos $210 mil tendrían que pagar quienes no voten en las próximas elecciones, sean chilenos o extranjeros

La polémica entre quienes creen que es necesario imponer una multa a los chilenos que no concurran a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre y en la segunda vuelta presidencial de diciembre, pero no así para los extranjeros habilitados para hacerlo, está al rojo vivo.

Para todos con excepciones

Ese fue el debate que, una vez más, se repitió en la Sala de la Cámara, que convocóingresado en el año 2019 a trámite, pero que había tenido, hasta mediados del mes pasado, nulo movimiento y que sanciona con multas por no sufragar, estando habilitado para ello, a todos los “ciudadanos” chilenos.

El proyecto que modifica la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, sanciona con tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, unos $ 207 mil, a los ciudadanos que no voten; aunque también tiene algunas excepciones, como que no serán sancionados quienes no hayan concurrido a sufragar por enfermedad; ausencia del país; encontrarse a más de doscientos kilómetros del lugar de votación o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente.

Pero también estarán eximidas de sanción

La iniciativa, que fue devuelta a la Comisión de Gobierno de la Cámara, por ser objeto de indicaciones, fue aprobada en general por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones.