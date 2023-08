Votación de proyecto en la Cámara profundiza el quiebre entre las dos almas del Gobierno y PPD acusa "divorcio casi absoluto"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Al Gobierno le llueve sobre mojado. En medio del mal clima político que se respira en el Congreso y, particularmente, en la Cámara de Diputadas y Diputados, en esta Corporación se votó esta jornada de martes el proyecto iniciado en mociones refundidas, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, más conocido en el marco de su polémica tramitación como proyecto de “usurpaciones”, pasando a tercer trámite al Senado.

El Ejecutivo había reincorporado una serie de indicaciones al proyecto, mismas que el oficialismo había acordado respaldar, pero que no lograron ver la luz; porque según lo explicaron algunos representantes del Socialismo Democrático, particularmente del PPD, sencillamente, sus pares de Apruebo Dignidad se negaron a cumplir los compromisos a los que se había llegado al interior de la coalición de Gobierno.

En este contexto, es necesario señalar que a Apruebo Dignidad no le acomoda este proyecto que facilita a sus dueños originales la recuperación de predios, terrenos o inmuebles tomados. En un principio, tampoco era del gusto del Ejecutivo, pero la situación en La Araucanía y algunos hechos emblemáticos lo impulsaron a ingresarle indicaciones y ponerle urgencia para esencialmente inhibir que este tipo de situaciones se sigan repitiendo a lo largo del país.

Sin embargo, en la votación de hoy martes en la Sala de la Cámara la sangre llegó al río, porque de siete indicaciones renovadas, sólo una se aprobó. El resto del proyecto pasó a tercer trámite al Senado, aprobado en los términos que propuso la comisión. Lo que la oposición festeja como un triunfo y ahondó las diferencias entre las dos almas del oficialismo.

“Divorcio casi absoluto”

La molestia en un sector del Socialismo Democrático es tan profunda que el diputado Héctor Ulloa (indep. PPD) advirtió que lo ocurrido en esta votación marca un punto de inflexión en la relación entre las dos coaliciones oficialistas, pues esto da cuenta de que “existe un divorcio casi absoluto entre las dos almas que conviven en el oficialismo”. Incluso fue más allá, asegurando que Apruebo Dignidad sólo está disponible para recibir los beneficios de ser Gobierno, pero no a pagar los costos, algo que está haciendo el Socialismo Democrático y sin ningún complejo admitió que “existe un quiebre entre las dos almas, en materia de seguridad”.

Además, destacó que lo más relevante, desde su punto de vista, es que incluso desde Apruebo Dignidad hubo una reserva de constitucionalidad en contra del propio Gobierno.

Mientras que el también indep. PPD Jaime Araya manifestó su preocupación por la forma como salió de la Cámara el proyecto, justamente porque Apruebo Dignidad no cumplió el compromiso de aprobar las indicaciones del Ejecutivo, después de mucho tiempo de negociaciones. Araya, detalló algunos aspectos de la iniciativa que, a su juicio, son muy complejos, como el tema “de la legítima defensa que combinada con una flagrancia permanente, puede generar verdaderas milicias privadas para recuperación de predios ilegítimamente ocupados”, entre otras cosas.

“Gestos mínimos de lealtad”

Por lo que, desde su punto de vista, “este proyecto quedó muy malo”, advirtió, tras recordar que al inicio también lo rechazaba por estimar que estaba mal formulado, pero que luego se abrió a analizarlo, mejorando su contenido. Acto seguido, subrayó que “quedó muy mal el Gobierno por las votaciones que se hicieron”. Y endureció aún más el tono, asegurando que “lo que hemos visto hoy día me parece insólito, en un minuto Apruebo Dignidad vota en contra de todo lo que habíamos acordado votar de una forma” y no conforme con eso, apuntado a sus socios añadió que “uno espera gestos mínimos de lealtad, primero, que tengan la decencia de cumplir la palabra. Si no lo van a hacer, que nos avisen y no nos expongan al ridículo que hicimos, aprobando normas contra nuestras convicciones, para apoyar al Gobierno del presidente Boric. Y lo que hemos visto hoy es que el Partido Comunista se ha burlado de nuestra posición”.

Evidentemente molesto pidió una disculpa de la ministra vocera Camila Vallejo, en su calidad de representante del PC, “por lo que hizo hoy el PC en la Sala”. Porque para qué se hacen reuniones de coordinación y minutas de votación, interpeló, si “aquí cada uno hace lo que quiere”. E incluso deslizó una amenaza, advirtiendo que si las cosas van a ser así hacia adelante, que se los digan, porque en la reforma de pensiones el sector ha flexibilizado sus posturas para viabilizar la propuesta del Gobierno, “pero si nos van a permitir actuar como lo hizo hoy día el Partido Comunista y Apruebo Dignidad, por favor, que nos lo digan. Porque no puede ser que una indicación del Presidente de la República tenga 24 votos. Ese es el apoyo que el Presidente tiene en el Parlamento. Hoy día, esa es la posición en que ha dejado al presidente Boric en la Cámara de Diputados, con 24 votos”.

“En reflexión”

Mientras que el PPD Raúl Soto expresó su “profunda indignación” por la falta de apoyo legislativo y político a las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de usurpaciones, “por complejos ideológicos” del PC y el Frente Amplio en materia de seguridad, afirmó. Pero aun peor que eso, adelantó que su bancada se declara “en reflexión”, desde la perspectiva de los proyectos de seguridad, porque “si no hay capacidad del propio Gobierno de ordenar sus filas, no pueden seguir pidiéndonos pagar los costos de un tema tan importante y prioritario”.

Y emplazó al PC y al Frente Amplio a que “dejen de tener amarrado al Gobierno con una venda ideológica en las manos, en los temas de seguridad, porque no dejan avanzar".