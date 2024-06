Cuenta Pública: Boric espera que proyecto de cumplimiento tributario esté aprobado en septiembre y dice que reforma al CAE no utilizará recursos del pacto fiscal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el marco de la cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric hizo una invitación al Congreso en avanzar en la agenda tributaria del Gobierno, hoy desplegada a través del denominado pacto fiscal, con un proyecto de cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en su segundo trámite en el Senado.

En su discurso en el Congreso en Valparaíso, el jefe de Estado enfatizó que el pacto fiscal "no es una simple alza de impuestos, como algunos han caricaturizado, sino que es una agenda integral", que contempla propuesta para eficientar el gasto público, modernizar el Estado, agilizar los procesos para aprobar proyectos de inversión e incentivar el crecimiento.

Por lo mismo, el mandatario pidió a los legisladores avanzar en la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario, que espera recaudar el equivalente a un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el de mayor potencial recaudatorio del denominado pacto fiscal. Esto, dijo, ya que "Seamos claros: la economía chilena no soportaría una nueva ola de gasto público sin el financiamiento adecuado, y la ciudadanía no soportará más expectativas frustradas o promesas incumplidas".

"Invitamos a todas y todos los miembros del Congreso a flexibilizar posiciones para encontrar fórmulas para que quienes tenemos más recursos paguemos más. Es tan simple y justo como esto", lanzó el jefe de Estado, sacando aplausos entre los presentes en la cuenta pública en Valparaíso.

Asimismo, ratificó que prontamente ingresará al Parlamento el proyecto con modificaciones al impuesto a la renta, con el que se espera recaudar un 0,6% del PIB.

Asimismo, dijo que espera que el proyecto de cumplimiento esté despachado desde el Congreso a más tardar en septiembre, antes de que se envíe al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto 2025.

CAE: sin recursos del pacto fiscal

Tal como se esperaba, el mandatario destinó parte de su discurso a ratificar que enviará un proyecto de ley con modificaciones al Crédito con Aval del Estado (CAE), ya no hablando de condonación y recalcando que no se utilizarán fondos provenientes del pacto fiscal para este proyecto.

"En las semanas previas a esta cuenta pública se ha abierto un amplio debate sobre el financiamiento de la educación superior. Ya es tiempo de que alcancemos una solución permanente. El Crédito con Aval del Estado ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior", partió señalando la autoridad.

Asimismo, ratificó que en septiembre se ingresará un proyecto al Congreso que reemplazará el CAE y el Fondo Solidario: "Este dará una solución progresiva y justa a los deudores y reconocerá especialmente a quienes han cumplido con sus deberes de pago y a quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los actuales deudores. Este proyecto será gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del pacto fiscal", señaló.

Boric también hizo alusión a otro proyecto que fue parte de sus compromisos de campaña: la deuda histórica de los profesores.

"En marzo me reuní con el Colegio de Profesores para tratar esto: mi compromiso es enviar un proyecto de ley, cuyo financiamiento será gradual y no estará sujeto al pacto fiscal, que ofrecerá una reparación a todos los afectados por esta deuda, partiendo por los mayores de 80 años", delinéo el jefe de Estado.