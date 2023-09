El reavalúo incrementó las contribuciones de los sitios eriazos y las propiedades abandonadas en el país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El impuesto que grava a los bienes raíces promete ser uno de los principales temas tributarios a discutirse en los próximos meses.

Esto, luego de que el Pleno del Consejo Constitucional aprobara el jueves eximir a la vivienda principal de contribuciones, una medida que pareciera ser popular pero que es fuertemente resistida por expertos, incluso por José Luis Daza, uno de los economistas más escuchados por el Partido Republicano, tienda desde donde emanó dicha enmienda.

Pero este gravamen no aplica solo a los bienes raíces habitacionales y comerciales, sino también a una serie de terrenos con características especiales. Es el caso de los sitios no edificados, las propiedades abandonadas, los sitios eriazos y los pozos lastreros ubicados en áreas urbanas.

Al igual que con las propiedades habitacionales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) realiza periódicamente un proceso de reavalúo que arroja un aumento en las contribuciones pagadas.

Este fue el caso de estos bienes raíces, cuyo giro total se incrementó un 17,2% respecto al segundo semestre del 2022, la fecha previa al proceso. Así, la cuota promedio semestral para las propiedades afectas pasó de $ 1 millón a $ 1,2 millones. Esto último considera el efecto combinado del reavalúo con las sobretasas respectivas (tasa fiscal de 0,025% y de 100% para sitios no edificados).

Solo por efecto del reavalúo, el incremento del giro total de contribuciones fue de 9,6%, para totalizar $ 73.707 millones (US$ 84 millones).

En el proceso, se reevaluaron 128.219 propiedades, de las cuales 21.848 quedaron exentas y 106.371 pagan contribuciones. Así, 60 sitios dejaron de estar eximidos del cobro, mientras que 10.727 registraron alzas graduales en sus pagos en el primer semestre.

El avalúo total de las propiedades aumentó 1,2% respecto al semestre anterior, totalizando $ 19.075.947 millones (US$ 21.751 millones al cambio actual).

Las regiones con mayores alzas

Ñuble (12,1%), Aysén (11,7%) y Atacama (11,5%) registraron los mayores incrementos de contribuciones netas semestrales, mientras que Maule (20,7%), la Metropolitana (20,5%) y La Araucanía (18,6%) anotaron el mayor giro total producto del reavalúo más las sobretasas (ver infografía).

El SII define como sitios no edificados a cualquier bien raíz no agrícola en que no exista ningún tipo de edificación terminada. No serán considerados como tales los pavimentos. Asimismo, los inmuebles con edificaciones sin concluir o reparar, luego de expirados los plazos entregados por la municipalidad respectiva, serán considerados como sitios eriazos no edificados para efectos del cobro de contribuciones.

Las propiedades abandonadas, en tanto, son inmuebles no habitados, que están desatendidos por falta de cerco, protecciones, aseo o mantención, y cuyo abandono afecte negativamente su entorno inmediato. Los pozos lastreros son las excavaciones desde donde se extrae arena, ripio, grava, rocas u otros áridos.