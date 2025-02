Boric en modo elecciones: llamó a unidad del progresismo, ofrecer proyecto conjunto para “dar continuidad y profundizar” su gobierno

El mandatario señaló que se deben “dejar las peleas o diferencias que podamos tener entre sectores progresistas… no solo para enfrentar a la derecha que quiere retroceder en los derechos ganados por las mujeres”.

En medio de la actividad conmemorativa de los 43 años del asesinato del dirigente sindical, Tucapel Jiménez, el Presidente Gabriel Boric abordó el escenario electoral para 2025 y llamó a la unidad de los sectores progresistas para enfrentar a la derecha buscando dar continuidad a su administración.

El mandatario sostuvo que “para avanzar en los desafíos que tenemos hay que avanzar en mayor unidad, dejar las peleas o diferencias que podamos tener entre sectores progresistas y construir unidad, no solo para enfrentar a la derecha que quiere retroceder y que niega la historia de Chile, sino que quiere retroceder en los derechos ganados por las mujeres, por ejemplo”.

Boric dijo que la necesaria unidad es para “ofrecerle a Chile un proyecto de futuro que convoque y le dé continuidad a logros importantes que hemos tenido en este gobierno como el mejoramiento de las pensiones, las 40 horas, el royalty minero, el copago cero, el incremento del salario mínimo, la ley Karin; y seguramente vamos a sacar adelante el proyecto de sala cuna”.

Adfirmó que los avances “que hemos tenido como gobierno deben tener continuidad y no solo eso, también profundización; y para eso necesario la unidad. Me sumo a la consigna de la unidad no solo para ganar elecciones, sino que unidad programática para seguir transformando Chile para una mejor calidad de vida, para un buen vivir”.