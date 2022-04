Gobierno

Boric llamó a profundizar las relaciones comerciales con Argentina e invitó a los empresarios a invertir en Chile

El mandatario indicó que “Argentina es el segundo país con el cual tenemos mayor relación comercial en América Latina, más de US$ 5 mil millones, más de 125 mil puestos de trabajo generados por capitales chilenos acá en Argentina y no me cabe duda que pueden ser más”.

