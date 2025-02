China suma otro año como principal socio comercial de Chile

Según lo informado, las ventas a China fueron de US$ 37.996 millones, lo que significó un alza de 5,7% respecto a 2023 para alcanzar un 37,3% de la participación total.

Mientras el mundo económico sigue atento a las consecuencias que podría tener el alza de aranceles prometido por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuentas del año pasado volvieron a corroborar que Chile, por ahora, le sigue sacando más partido a Asia.

De hecho, como sucede desde que se firmó un Tratado de Libre Comercio en 2006, China sumó en 2024 un nuevo ejercicio como el principal socio comercial del país.

Las últimas cifras del Servicio Nacional de Aduanas indicaron que entre el periodo de enero y diciembre del año anterior, el gigante asiático lideró como destino de las exportaciones chilenas, al igual que como origen de las importaciones.

Las ventas completaron un total de US$ 37.996 millones, lo que significó un alza de 5,7% respecto al año anterior; y explicó 37,3% del total de los envíos.

Durante el ejercicio de 2023, el total de envíos a China fueron de US$ 35.939 millones.

Atrás quedaron Estados Unidos -el segundo socio comercial de Chile-, a donde se dirigieron envíos por US$ 16.360 millones, un 16,1% del total. Le siguió Japón con US$ 8.198 millones y 8,1%; Brasil con US$ 5.113 millones y 5%; Corea del Sur con US$ 4.853 millones y 4,8%. Esta última nación bajó un puesto frente al año previo.

En el caso de las importaciones, se mantuvo el escenario. China encabezó como origen de las adquisiciones con US$ 19.325 millones, traducido en un alza de 7,7% frente al año anterior y un 24,3% de la participación en el conjunto total.

La secundó EEUU con US$ 15.190 millones y 19,1% del total de las compras; Brasil con US$ 7.537 millones y 9,5%; Argentina con US$ 6.934 millones y 8,7%; y Alemania con US$ 2.704 millones y 3,4%.

De acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) durante 2024 se consolidó aún más el peso de China, el Mercosur, EEUU, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico como principales proveedores pasando de concentrar un 82% durante 2023 a un 83,3% de las internaciones totales entre enero y diciembre del ejercicio pasado.

Las cifras se condicen con el intercambio comercial global de 2024, que acumuló US$ 175.565 millones. De estos, la mayoría correspondió al continente de Asia (47%), seguido por América (38,3%); Europa (13,2%); África (0,5%) y Oceanía (0,3%).

Destinos por tipo de bienes

Por tipo de exportaciones, los bienes tradicionales -que consideran cobre, celulosa y carbonato de litio- alcanzaron en 2024 los US$ 56.408 millones, creciendo 11% respecto al año anterior, según cifras de la Subrei.

En el caso del litio, el 90,5% de los envíos tuvo como destino Asia, 5% fue a Europa y 4,3% a América del Norte.

Por país, son 24 destinos y sobresalió China con el 70,8% de los embarques, después Corea del Sur con 15,1% y Japón con 4,3%. Más atrás también figuran EEUU, Bélgica, Alemania y Polonia.

En el caso de las exportaciones no tradicionales -que excluyen cobre, celulosa y litio- totalizaron US$ 43.755 millones y tuvieron una mínima baja de 0,1% en un año.

Por destino, Asia lideró como principal continente, con envíos por US$ 13.763 millones y representando el 32,9% del total exportado. Más atrás se ubicó América del Norte con US$ 10.478 millones (25,1%); América Latina con US$ 9.980 millones (23,9%); Europa con ventas por US$ 6.413 millones (15,4%); Medio Oriente (1,5%) y África (1,3%).

También se destacó que el 93,3% de las exportaciones no tradicionales se dirigó en 2024 a economías con las cuales Chile tiene Acuerdos Económicos-Comerciales vigentes. De estos, EEUU acumula el 22,6% de este tipo de envíos; China el 17,8%; el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) el 16,7%; la Unión Europea (10,3%) el Mercosur (9,6%), la Alianza del Pacífico (8,9%) y Japón (6,3%)

