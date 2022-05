Gobierno duplica a US$ 3.000 millones el monto del Mepco para contener alzas de los combustibles

En medio del encarecimiento del valor de los combustibles, el gobierno ingresó al Parlamento un proyecto de ley para aumentar nuevamente el techo de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), para continuar atenuando las alzas.

Según el texto, ingresado a la Cámara de Diputados, Hacienda duplicará el techo de funcionamiento del mecanismo, situando su límite en US$ 3.000 millones, desde los US$ 1.500 millones aprobados en marzo.

Para hacerse una idea, a fines del año pasado el Mepco dejaba de operar si los subsidios entregados superaban los US$ 500 millones. El gobierno anterior aumentó dicho tope a US$ 750 millones y la nueva administración lo duplicó a US$ 1.500 millones en medio del efecto que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania en el precio de la energía a nivel global.

Todo esto se da en momentos también en que, según un informe de Clapes UC, el límite de funcionamiento del mecanismo se alcanzaría en los próximos días, obligando al gobierno nuevamente a revisar el subsidio. Teatinos 120 calcula que dicho hito se lograría en la primera quincena de junio, en caso de no tramitar este proyecto.



Las bencinas se aprestan esta semana para anotar 40 semanas en hilera de encarecimiento. Según Hacienda, el diésel ha registrado un alza acumulada desde inicio de la invasión rusa a Ucrania de 38%, mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos han registrado aumentos de 47% y 51% respectivamente. Adicionalmente, el peso chileno se ha depreciado un 10% respecto al dólar desde fines de marzo.

“Esto ha hecho que los fondos que se aportaron en marzo, que fueron del orden de los US$ 750 millones, o este espacio para operar del mecanismo se fuera agotando, y por lo tanto para evitar que se produzcan nuevos ajustes bruscos en los precios de los combustibles, es necesaria esta nueva iniciativa", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Este proyecto ha sido necesario dado que los aumentos de los precios internacionales de los combustibles, particularmente las gasolinas y el petróleo diésel, han aumentado más de lo que ha aumentado el precio internacional del petróleo, debido a los mayores problemas de refinación que se han producido tanto en Europa como en Asia. También por la depreciación del peso o el aumento del dólar que se ha producido en los últimos meses”, agregó el secretario de Estado.

Nuevo umbral para contener alzas

El texto también trae modificaciones al umbral de ajuste semanal de precios del mecanismo que, al haberse fijado en UTM, ha quedado "desactualizado" respecto de los precios de los combustibles, dijo la cartera en un comunicado.

Así, el documento propone reemplazar la expresión “0,12 UTM por metro cúbico” por “0,8% del promedio de las últimas dos semanas del precio base de la gasolina de 93”. ¿El resultado? Las alzas semanales ya no se acotarán a $ 6,8 promedio por litro, sino a $ 12 promedio por litro.

Eso sí, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que de no inyectar los recursos adicionales, el precio promedio de las gasolinas y el diésel aumentaría entre $ 400 y $ 500 a partir de la próxima semana.

La iniciativa será analizada mañana por la comisión de Hacienda de la Cámara. En caso de despacharse a ley, el nuevo límite comenzará a operar a partir del primero de junio en forma retroactiva.