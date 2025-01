José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC): “Ha costado hacerle entender a las autoridades de los problemas que tiene el comercio en Chile”

Ya es un hecho. En mayo, en las próximas elecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), el actual presidente de la entidad, José Pakomio, buscará la reelección para mantenerse a la cabeza del gremio.

¿Su motivación? Continuar aportando en la búsqueda de soluciones a los problemas que golpean a las empresas que representa el sector.

Y se muestra confiado en lograr el respaldo de los socios y consejeros para conseguir dicho objetivo, pues destaca que el gremio ha logrado dejar atrás las diferencias internas que en algún momento se generaron, lo que se ha graficado en hitos como la aprobación de la reforma estatutaria interna que se impulsó hace cerca de un año y que ya se ha ido implementando.

“Hemos construído un gremio más humano, de la mano de la participación y los acuerdos”, destaca.

Mensaje a Boric: “Hoy día en el caso del comercio, los servicios y el turismo, se vive una asfixia producto de la sobrerregulaciones de una agenda laboral que se ha impulsado por parte de su Gobierno”.

- Lleva poco más de año y medio al mando de la CNC. ¿Qué balance hace de su gestión?

- Hago un balance positivo. De la mano del directorio, el consejo, los socios, todos, hemos podido humanizar y modernizar un gremio con mucha historia. Se ha avanzado en innovación gremial, tenemos nuevos estatutos -en los que se limitó la reelección de un presidente-, más transparencia, se actualizaron los reglamentos, se ha hecho todo un despliegue territorial.

Todo un trabajo que ha ido acompañado de una agenda de trabajo y participación en el debate público. Visibilizando los problemas que aquejan al sector, pero también entregando propuestas, fórmulas para combatir la informalidad y avanzar en más seguridad.

Hemos logrado posicionar el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad que, de alguna forma, es el espacio que lleva nuestra agenda de seguridad, y es una tremenda instancia. Cuando ingresé al mundo gremial me tocó vincularme mucho con las autoridades a través de mesas de trabajo, pero llegó un minuto en que yo dije ‘me aburrí de ser un carpintero y de estar construyendo mesas, porque no sacamos nada’.

Es por eso que reforzamos mucho más el Observatorio, que es un espacio de trabajo en donde sentamos a las autoridades, a los distintos organismos públicos, municipios, pero también a las empresas para que transmitan sus dolores y buscar en conjunto soluciones que se implementen.

Pero, pese a todo, me ha costado hacerle entender a las autoridades de los problemas que tiene el comercio, los problemas que tienen los servicios y el turismo en Chile.

“Es probable que nos encontremos con un sinnúmero de discusiones innecesarias, de proyectos que no tienen ningún sentido, iniciativas populistas”.

- ¿Cuando habla de autoridades, se refiere al Gobierno, los municipios?

- Hablo del mundo político, porque aquí no puedo dejar de olvidar a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, de mi comuna, donde nosotros como CNC estamos instalados, y fue una relación muy compleja. Ahí los únicos que perdieron fueron los vecinos, el consumidor de Santiago que perdió su espacio y donde no se avanzó en las propuestas que entregamos en su minuto.

Ahora, no puedo dejar de decir que no ha sido muy fácil la relación con el Gobierno central, con el Ejecutivo. Nos gustaría, por supuesto, que en el caso del Presidente entendiera de mejor forma cuáles son los dolores nuestros, y que de verdad tengamos una conversación sana para que él entienda que hoy día en el caso del comercio, los servicios y el turismo, se vive una asfixia producto de la sobrerregulaciones de una agenda laboral que se ha impulsado por parte de su Gobierno.

- 2024 estuvo marcado por los cambios laborales que entraron en vigencia y 2025 parece que también estará marcado por anuncios en materia laboral...

- He sido muy crítico de la agenda laboral que tiene la ministra del Trabajo, la que ha supuesto una mayor carga, en especial a los procesos de las PYME. Hoy día la gran empresa puede y asume gran parte de estas nuevas cargas, pero no así una pequeña y mediana empresa. Si no existe un presupuesto no existe una estructura para hacerse cargo de leyes como la Ley Karin o las 40 horas. Falta capacitación, acompañamiento, esa ha sido mi crítica permanente también al Estado.

Esos son los dolores que necesito que el Presidente entienda, que comprenda, porque somos el primer empleador de Chile. Eso es lo que me ha costado a mí hacerles entender.

- En esa línea, ¿cómo ha sido la relación con las nuevas autoridades comunales? En su momento había altas expectativas del trabajo colaborativo que se podía impulsar en, por ejemplo, el combate al comercio informal...

- Ya hemos estado reunidos con varios alcaldes conversando sobre cuáles son sus planes, sus proyectos. Ahora, sobre las expectativas, la verdad es que para las comunas con mayor concentración de comercio ambulante quiero ser bastante cauto, porque entiendo que no es fácil. No es fácil para ninguna comuna hacer frente a esto, pero sí quiero confiar en que será un tema que priorizarán, al que se le dará relevancia. El fenómeno es complejo de abordar y no es fácil de solucionar de un día para otro. Estamos conscientes de eso, pero sí espero tener el compromiso de ellos.

Reelección

- Es un hecho que buscará la reelección en la presidencia de la CNC. ¿Qué lo motivó a buscar la permanencia en el cargo?

- Chile tiene muchos desafíos por delante y yo creo en poder aportar en la búsqueda y aporte de soluciones. La gestión en este tiempo me respalda para poder seguir aportando en este y los próximos años. Tenemos un período en donde vienen muchos desafíos en términos políticos, y este año en particular Chile necesita avanzar sobre acuerdos, por ejemplo, en una reforma al sistema político.

También quiero poder seguir representando al comercio, los servicios y el turismo de Chile con una mirada distinta, aportando con propuestas, buscando soluciones a los dolores del sector, con una forma distinta, más cercana, más amigable, escuchando a nuestros socios y a las regiones.

- Este 2025 estará marcado por las elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cómo influirá en la agenda de trabajo del gremio y qué temas buscarán priorizar?

- Aquí me gustaría manifestar y sincerar mi preocupación de cara a lo que vamos a tener este año, y es que es probable que nos encontremos con un sin número de discusiones innecesarias, de proyectos que no tienen ningún sentido, iniciativas populistas que lamentablemente terminan tomándose la agenda legislativa y terminan perdiendo el foco de los temas que realmente son relevantes, como la crisis de seguridad, por ejemplo. Eso es lo que me preocupa.

También hemos visto un par de proyectos que también podrían afectar al comercio, como el de limitar el horario de funcionamiento. Eso es lo preocupante. Así que este año nosotros ya estamos trabajando en eso, para generar los espacios de conversación con los candidatos y así conocer cuáles van a ser las iniciativas y propuestas, y también transmitirles nuestras ideas.

Todo esto de la mano del trabajo que hemos estado realizando en este tiempo, combate a la informalidad, trabajo en torno a la seguridad y despliegue regional.

