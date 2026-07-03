Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

¿Pasó lo peor? Los almaceneros reportan una normalización en precios y consumo tras el alza de las bencinas

Estudio de Almacenes Digitales Analytics (ADA) incorpora el efecto positivo que ha tenido el fin del conflicto en Medio Oriente, luego de los aumentos históricos de los combustibles de fines de marzo.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Amanda Santillán
<p>¿Pasó lo peor? Los almaceneros reportan una normalización en precios y consumo tras el alza de las bencinas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El plan del rector De la Llera para transformar la UC en 5 años
2
Empresas

La disputa por 9.470 hectáreas en Atacama que enfrenta hace 15 años a la familia Prokurica y a CMP
3
Empresas

El giro del pavo al pollo: Sopraval alista inversión de US$ 84 millones para reconvertir su planta de La Ligua
4
DF MAS

Quién es Caterina Dalbora Papa, la multifacética mano derecha de Francisca Ponce
5
Empresas

Informe solicitado por Fontaine desmenuza la era Pacheco en Codelco: Deuda creció más que los aportes al Fisco
6
DF MAS

Lo que busca Manfred Paulmann con su plan “Un Solo Cencosud”
7
Empresas

Grandes concesionarias ponen sus fichas en la relicitación de Autopista Los Libertadores mientras el MOP retrasa recepción de ofertas
8
DF SUD

PriceSmart acelera su expansión en América Latina mientras alista el desembarco en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete