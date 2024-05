¿Qué es REM? Las economistas chilenas se unen para potenciar su presencia en el campo laboral

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las economistas chilenas quieren tener más presencia en el campo laboral. Y para ello no se han quedado en las intenciones, sino que han pasado a la acción. Esta semana, de hecho, relanzarán la iniciativa REM-Chile.

Todo comenzó hace un año en Montevideo. En el marco del Ridge Forum Uruguay -realizado entre el 15 y 18 de mayo de 2023-, la directora de Women Economists in Latin America and the Caribbean (Welac), Raquel Fernández, preocupada por la falta de iniciativas en América Latina que impulsaran a mujeres economistas, le planteó la idea de formar alguna instancia en Chile a la académica de la Escuela de Negocios UAI, Francisca Pérez, y a la profesora asistente de economía en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Sofía Correa.

Desde Welac incluso ofrecieron financiamiento.

Al volver de su viaje, Pérez le comentó la idea a la directora de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repetto -que en ese entonces trabajaba en la Universidad Adolfo Ibáñez- y la subió a bordo. Las tres llegaron a la conclusión de que también era necesario sumar a alguien del Banco Central, por lo que le escribieron a la gerente de investigación económica del instituto emisor, Sofía Bauducco.

Hoy Pérez, Correa, Repetto y Bauducco son las coordinadoras de la Red de Economistas Mujeres (REM-Chile).

La Red funciona al alero de la Sociedad de Economía de Chile (Sechi) y fue presentada en la reunión de socios del año pasado.

En la actualidad, ya cuenta con más de 50 mujeres estudiantes o economistas inscritas, y la idea es relanzarla este miércoles con su primer evento, que acogerá la Casa Central de la Universidad de Chile, y que tendrá exposiciones de la presidencta del ente emisor, Rosanna Costa, de la economista del BID, Claudia Martínez, y de la misma Fernández.

Según relata Pérez, la idea nació de una preocupación de que aún existen muy pocas mujeres que participan en economía, sobre todo en la macro. “El objetivo de REM-Chile es generar un espacio de organización y coordinación entre mujeres economistas, para promover el desarrollo de sus carreras en todas sus etapas”, suma Correa.

“Si bien a nivel de pregrado y postgrado la situación es relativamente más equitativa, a medida que las mujeres van escalando en su carrera laboral, sus posibilidades de ascenso se van estrechando cada vez más”, explica Pérez.

Según datos de un estudio de WELAC (Women in Economics in LAC) del año 2022, en Chile hay un 36% de mujeres en la posición de profesor asistente, 15% en la de profesor asociado y sólo 6% es profesor titular.

La académica de la Escuela de Negocios de la UAI plantea que tienen dos objetivos: generar propuestas para mejorar el estatus laboral de las mujeres y también realizar instancias de discusión académica entre las economistas.