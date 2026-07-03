Sebastián Izquierdo, vicepresidente del CFA: “Si el menor PIB no fuera compensado por el alza del cobre, se requerirían mayores esfuerzos fiscales”

El economista advierte por lo que considera un deterioro de la credibilidad del marco fiscal, en medio de los sucesivos incumplimientos de los objetivos de déficit estructural.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha sido uno de los actores principales de la discusión económica este año.

De muestra, un botón: su opinión ha sido requerida en temas tan amplios como el proyecto de ley misceláneo del gobierno; el proyecto que aumenta en US$ 6.200 millones el techo de endeudamiento máximo del sector público para este año; y la denuncia que lanzó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de “inconsistencias aritméticas” que habrían derivado en no contabilizar US$ 10.600 millones de deuda pública en la proyección para el lapso 2026-2030. Y también prepara un pronunciamiento respecto a las metas establecidas por el Ejecutivo en su decreto fiscal.

Sumado a todo lo anterior, el organismo publicó el pasado 22 de junio su informe semestral de análisis sobre la situación fiscal, donde levantó nuevas alertas y endureció -aunque de forma “gradual”- el tono respecto de lo que denomina la situación de “estrés” que enfrentan las arcas fiscales.

Así lo explica el vicepresidente del CFA, Sebastián Izquierdo, quien también prende una luz de alerta respecto del impacto del menor crecimiento económico sobre las finanzas del Estado, lo que podría obligar a la autoridad a profundizar los recortes de gasto para evitar un mayor deterioro del déficit estructural.

“Una de las cosas que nos llama la atención es que el Presupuesto del 2026, en base al Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre del 2025, contemplaba un crecimiento del PIB de 2,5%. Hoy, el último IFP proyecta un 2,1%. Y sabemos de organismos internacionales, del Banco Central y de una serie de antecedentes recientes, que muchos de ellos apuntan a un menor dinamismo aún. Y por supuesto que un menor crecimiento significa menor recaudación”, enfatiza este economista y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

“Este menor crecimiento del PIB termina afectando principalmente los ingresos tributarios no mineros y, por lo tanto, es algo que como Consejo estamos siguiendo muy atentamente”.

- ¿Cuánto preocupa ese contexto de menor crecimiento y su efecto en las finanzas públicas? El desempleo se empinó a un 9,4% y el Imacec cayó por quinto mes consecutivo.

- Hay un desafío muy relevante. Lo que uno está observando en la ejecución presupuestaria de estos meses es una debilidad de los ingresos tributarios no mineros. Claramente, el punto sensible no es el cobre, sino los ingresos tributarios no mineros, que prácticamente pesan más del 70% del total y, por lo tanto, el dinamismo de la economía es muy importante.

- Ahora, el gasto público ha continuado moderándose. Creció apenas 0,4% en mayo.

- El gasto viene creciendo en torno al 2,8% real sobre lo ejecutado el 2025, empujado por el reajuste del sector público y presiones en ciertas áreas, especialmente salud. En el IFP se anunció un ajuste que se ha ido efectuando que ayuda bastante a estas presiones, aunque no es capaz de compensarlo del todo. Además, hay que ir mirando su composición entre los gastos corrientes y la inversión.

- Los ingresos han crecido también menos lo esperado. ¿Es para preocuparse?

- En el acumulado del año, los ingresos fiscales crecen un 4,1%. Ahí uno se hace la pregunta de cuánto debieran crecer los ingresos para poder cumplir con las proyecciones del último IFP, para llegar al 4,6%. Y la respuesta es 5% en lo que resta del año. Ahí tenemos un desafío por parte de los ingresos y por parte de los gastos.

- ¿Este informe semestral levanta una alerta mucho mayor sobre el deterioro fiscal? Es el primero después tercer incumplimiento seguido de la meta fiscal.

- Como Consejo, hemos ido elevando gradualmente el tono de nuestras advertencias, porque el diagnóstico fiscal también se ha ido deteriorando progresivamente. Y en esto quiero ser súper claro: no es un cambio de criterio, sino que más bien una respuesta a la evidencia.

Los incumplimientos de la meta en 2024 y 2025 fueron de una magnitud inusual para un período sin eventos extraordinarios y, justamente, plantean desafíos importantes para poder consolidar fiscalmente y darle credibilidad a la regla.

- ¿Cuáles son hoy los principales riesgos para las finanzas públicas en Chile? ¿El menor crecimiento, el alza de la deuda, las presiones de gasto?

- Esto no es únicamente el nivel de deuda, sino también la credibilidad del marco fiscal. ¿Por qué? Porque esto surge de una combinación de de elementos: hemos visto déficits estructurales persistentes y que hay un menor espacio para responder a futuras contingencias. Vemos una trayectoria de la deuda que ha seguido al alza. Entonces, todos estos elementos claramente preocupan.

Adicionalmente, cuando uno ve los gastos por intereses en la deuda, estos implican prácticamente un 1,3% del PIB. Eso supera el presupuesto total del Ministerio de Vivienda para este año. Eso, en consecuencia, se traduce en menos recursos disponibles para poder financiar compromisos permanentes.

Entonces, creemos que los principales riesgos están a nivel de deuda, junto con la credibilidad del marco fiscal.

- ¿Se ha deteriorado la credibilidad del marco fiscal?

- Sí, se ha deteriorado. Cuando uno ve la cantidad de incumplimientos, la cantidad de déficit, esto no es producto de los últimos años, sino que más bien es una trayectoria más amplia.

En consecuencia, es sumamente importante retornar al cumplimiento de las metas. Hemos avanzado en el fortalecimiento del marco fiscal en Chile, sobre todo con el cambio a la Ley de Responsabilidad Fiscal, con tener ahora una regla dual. Por lo tanto, el espacio está para fortalecer la credibilidad del marco fiscal en Chile.

- ¿El menor crecimiento puede obligar a Hacienda a hacer recortes de gasto mayores a lo esperado?

- Si bien hubo ajustes relevantes a la baja en el último IFP, los supuestos con los cuales se construyeron las proyecciones de ingresos y, en consecuencia, los gastos en la Ley de Presupuesto, estaban en base a supuestos más optimistas.

Este menor crecimiento termina afectando principalmente los ingresos tributarios no mineros y, por lo tanto, es algo que como Consejo estamos siguiendo muy atentamente.

- ¿El alto precio del cobre puede atenuar ese impacto bajista?

- El precio del cobre ha logrado compensar en cierta manera estos efectos, pero claramente hay un nivel de incertidumbre que depende del escenario internacional.

- Pero no es menor pasar de un Presupuesto elaborado con un PIB de 2,5% a uno que crezca 1,5% o incluso 1% este año.

- Aún con los ajustes ya anunciados en el último IFP, se requieren ajustes para cumplir la meta de balance estructural.

Si además le sumamos que el crecimiento de la economía es más bajo que lo proyectado, este menor dinamismo se va se va a traducir en revisiones a la baja en los ingresos que pueden o no ser compensados por el precio del cobre.

Si el menor crecimiento no fuera compensado por el alza del cobre, se requerirían mayores esfuerzos fiscales para compensar esta baja en los ingresos.

- ¿Hay que asumir como un hecho de la causa que la deuda superará el límite prudente de 45% del PIB en el corto plazo?

- Tanto las proyecciones de la Dipres, como nuestras proyecciones, apuntan a esa misma dirección.

Precisamente, por eso instamos al gobierno a seguir avanzando en la materialización de las medidas correctivas propuestas. Valoramos los esfuerzos que se han hecho, pero claramente para no superar este nivel de deuda se requieren medidas adicionales.

La polémica por la “inconsistencia” en la deuda que levantó Quiroz: “Las cuentas calzaron, pero eso no nos hizo menos críticos en lo fiscal”

- En el informe semestral, incluyeron un anexo en el que desestimaban la “inconsistencia aritmética” que denunció el gobierno en el cálculo de la deuda. Pero tanto el Ejecutivo como la oposición dijeron que el CFA les dio la razón. ¿Qué quisieron decir realmente? - Como Consejo, nos limitamos a hacer un análisis exclusivamente técnico. Entendemos las interpretaciones políticas posteriores, pero la verdad es que escapa al ámbito del Consejo Fiscal. Eso sí, a mi juicio, no hay que confundir dos cosas. Uno, es que en este anexo despejamos la inquietud inicial. La controversia inicial es que había un error de cálculo por la diferencia entre más déficit y una deuda proyectada que creció menos que ese déficit. Entonces, lo que mostramos es que el punto de fondo era otro. - ¿Cuál es ese punto? - Que había brechas de transparencia que se arrastran. En este caso en particular se incorporaron supuestos de gran magnitud no explicitados al final de un gobierno. Las cuentas calzaron, pero eso no nos hizo menos críticos en lo fiscal, ya que se hace claro que es un estrés que ya venía desde antes. Se profundizó en los últimos años con el incumplimiento de las tres metas, pero sobre todo los dos últimos años, que fueron desvíos bastante elevados para un período sin crisis. - ¿Pero qué quiso decir el CFA? ¿Que los números calzaban, pero que esos números tenían supuestos no explícitos detrás? - Cuando uno revisa los dos IFP, del tercer y cuarto trimestre de 2025, las cifras internamente eran consistentes desde el punto de vista matemático. La diferencia entre el mayor déficit proyectado y la trayectoria de la deuda se podía explicar por partidas claramente identificables. Hay dos partidas que explicaban un gran porcentaje de esta diferencia: la recuperación de préstamos y los flujos de consolidación. Sin embargo, lo que observamos, particularmente en los flujos de consolidación, es que existían ciertos ajustes o supuestos que no estaban explicitados. Y eso al final de cuentas dificulta la evaluación de las proyecciones, especialmente cuando son de gran magnitud. - ¿Hay un problema de transparencia? - Esto podría dificultar este desafío que tenemos como país de fortalecer la transparencia. Dada la magnitud de este supuesto, dado también el período en el que nos encontramos, terminando un gobierno, era importante que hubiera sido mucho más transparente. Es cierto que esta es una debilidad que tenemos hoy, pero que también hemos tenido en el pasado. Y la transparencia para el Consejo Fiscal no es un tema accesorio. - ¿Pero podrían haber sido más explícitos? Matías Acevedo dijo que el CFA debió haber sido más claro. - Este un tema sumamente técnico. Estamos conscientes de que la interpretación de estos temas tenía un componente político. Como Consejo queremos reflejar la complejidad de estos temas. Intentar simplificarlo al final de cuentas no va a ayudar al debate de fondo, que es tener un marco institucional capaz de tener todos los supuestos a la vista para que las personas involucradas en este tema tengan claridad de cómo se construyen las proyecciones de Chile.