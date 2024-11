María José Hoffmann, candidata de Chile Vamos: “La seguridad es la prioridad número 1, 2 y 3 del país y, sin duda, de la región de Valparaíso”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Ahora viene el momento en que la gente de Valparaíso decida: para quienes quieran un cambio, con esperanza, les propongo trabajar juntos por nuestra región”, es la invitación de María José Hoffmann, la candidata a gobernadora por Valparaíso de Chile Vamos.

La también exdiputada de la UDI asegura que el candidato Mundaca ha basado su campaña desde “la rabia, el resentimiento, muy propio del estilo del Frente Amplio, que primó en la Convención Constitucional, ese estilo trasnochado que estuvo por refundar nuestro país”.

Ella, por el contrario, dice, “estoy por poner la esperanza en la región de Valparaíso. Dejar lo que nos divide, dejar las obsesiones ideológicas de lado, y poner a los habitantes de nuestra región en el centro”.

Sus principales ejes

“La seguridad -refuerza- es la prioridad número 1, 2 y 3 del país, y sin duda de la región de Valparaíso. El 50% del presupuesto, los dos primeros años se destinarán a seguridad, incluyendo un sistema integrado de cámaras y una central de monitoreo que funcionará las 24 horas del día”.

Lo segundo, menciona, es la reactivación de la región. “Está estancada, porque nadie quiere invertir. Lo que necesitamos es un gobernador capaz de recuperar la confianza en la inversión. No tengo complejos para atraer a los emprendedores e inversionistas, que nos permitirá crecer y dar empleo formal”, asegura.

En tercer lugar, ubica transporte, conectividad e infraestructura. “Si soy gobernadora voy a establecer criterios para el desarrollo estratégico de la región: debemos ordenar las prioridades de la región e incorporar una mirada estratégica, que tenga a su vez un enfoque descentralizado, considerando tanto el transporte urbano, como el rural. Deben existir cambios en la asignación de recursos. El Gobierno Regional no puede ser un simple buzón de propuestas”, dice.

Diagnóstico y soluciones

“Nuestra región sufre como ninguna el estancamiento económico. No hay proyectos de inversión relevantes, porque nadie se motiva a invertir ¿Quién se va a motivar a invertir en la Región, si la principal autoridad no tiene voluntad ni convicción para que los proyectos avancen?”, advierte Hoffmann.

Ante ello, sostiene que “las soluciones se enmarcan en una mirada estratégica de devolver la tranquilidad para emprender y trabajar. Y eso se logra con más seguridad, y darles la tranquilidad a los emprendedores que en la región contarán con una autoridad que busca oportunidades y soluciones, y no trabas y problemas”.

Foco en la inversión

Salir del estancamiento en que dice esta la región es parte de los ejes estratégicos de la candidata. “Si pudiera pedir una sola competencia, pediría que nos permitieran bajar los impuestos a los emprendedores que invierten y dan trabajo. Eso es lo que nuestros jóvenes necesitan: oportunidades, que el Estado no los ahogue”, argumenta.

“Hay que ser creativos frente a los problemas que tiene la región. Por ejemplo, el agua. Más que soluciones parches como camiones aljibes, tenemos que potenciar los proyectos de desaladoras y micro embalses”, expone.

Por otra parte, dice que tienen la obligación de aprovechar oportunidades. Un ejemplo que cita es el fast track portuario: acelerar los pasos de tramitación especialmente en el puerto de San Antonio.

En materia de conectividad, “no podemos seguir postergando la ampliación de la Ruta 68”, añade.

Desarrollo inmobiliario

Hoffmann afirma que Valparaíso es la segunda región con mayor déficit habitacional, luego de la Metropolitana (10,4%) y que más de dos tercios del requerimiento de viviendas (21.019) corresponde al Gran Valparaíso.

Así, asegura que “el principal foco de la Gobernación Regional será avanzar en la regularización de suelos, asegurar viviendas adecuadas y garantizar el acceso a servicios básicos”.

Justamente, recuerda que una de las atribuciones del Gobernador Regional es la planificación territorial, incluyendo el promulgar el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales, y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales, entre otras.

Gestión de recursos

Asumiendo que el presupuesto regional no alcanza para las necesidades de las 38 comunas de la región, Hoffman señala que “eso no puede ser una excusa para administrar y no, gobernar. Un ejemplo concreto. Me llama mucho la atención que el gobernador en los 24 meses que tenía para pedir transferencias de competencias (en la etapa inicial) no haya hecho ninguna solicitud (como sí lo hizo el gobernador de la Región de Magallanes). Cuando yo leo las competencias y facultades veo oportunidades para liderar y gobernar, y no excusas”.

Con los ojos en la seguridad

“Es mi prioridad. Como dijimos en nuestra campaña: no tengo un slogan, tengo un mandato, y ese es devolverle la paz a nuestra región”, resalta. Es por eso, añade, que el 50% del presupuesto de la región de los dos primeros años se destinarán a medidas de seguridad. “Tapizaremos de cámaras la región, en conjunto con los alcaldes y tendremos una central de monitoreo que permita replicar modelos exitosos como el de Buenos Aires, que con 17 mil cámaras logró reducir un 60% los delitos. Esto funciona y es perfectamente posible en Valparaíso. Se necesita de la voluntad política, el carácter y la decisión de tener mano dura con los delincuentes”, explica.