Miguel Crispi, subsecretario Desarrollo Regional: “Queremos avanzar en autonomía financiera de los gobiernos regionales”

En terreno y recorriendo distintas comunas de todo Chile ha estado en estos casi tres meses de gobierno el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. Y su labor tiene un punto de partida crucial para la administración liderada por Gabriel Boric: la agenda descentralizadora.

Una tarea que tiene un componente nuevo, pues hace un año se eligieron por sufragio universal los gobernadores regionales.

“El traspaso de competencias es la traducción de aquello que decía el Presidente en campaña, de terminar su gobierno con menos poder con el que comenzara su gestión”, afirma el sociólogo, magister en políticas públicas y uno de los fundadores de Revolución Democrática.

Si bien el proceso está reglado por ley, Crispi quiere realzar el diálogo en el trasvasije de competencias desde el nivel central a regiones, que sea de manera “responsable” y “pausada”.

De hecho, habrá un foro para la descentralización que comenzará a funcionar el próximo viernes 3 de junio, con el objetivo de acordar con los gobernadores un paquete de competencias -que sean evaluadas en su conjunto-, que habiliten el desarrollo en el ámbito de ordenamiento territorial, fomento productivo, ámbito social y cultural, de modo -enfatiza- “de poder dar un salto cuantitativo y cualitativo en relación al horizonte de desarrollo que tengan las regiones”.

- ¿Cómo evalúa este proceso de traspaso de competencias con la figura del delegado presidencial?

- Mi apreciación es que el gobierno anterior no entendió que los delegados tenían que estar al servicio de los gobernadores regionales. Nuestra tarea es gobernar con los gobernadores regionales y, por eso, los delegados tal cual existen van a desaparecer.

Es una tarea que en el detalle vamos a tener que ver después del plebiscito del 4 de septiembre, porque en el caso de tener Estado regional, por supuesto que cambian varias cosas y es parte de nuestro compromiso de programa que los delegados regionales dejan de existir.

Pero el freno al desarrollo regional es propio de la fundación del Estado chileno, con estados altamente centralista y presidencialista. Y eso es propio de nuestra cultura histórica. Y en ese sentido, el esfuerzo de torcer esa dirección centralista es algo que han hecho distintos gobiernos, pero en este caso ya hay un hastío a nivel regional.

- ¿Qué agenda legislativa espera impulsar desde la Subdere, considerando que hay comprometido aumentar el Fondo Común Municipal (FCM) en US$ 1.000 millones?

- En el ámbito de la descentralización fiscal hay dos elementos que probablemente vengan a continuación de la reforma tributaria, porque para hacerlo necesitamos más recursos. Uno de ellos es el aumento del Fondo Común Municipal. Hoy hay condiciones de desfinanciamiento estructural de muchos municipios que antes de la inversión necesitan poder pagar la cuenta de la luz y los salarios. Y en eso necesitamos mayores recursos para el FCM, que es la manera en que gran parte de los municipios financian mayoritariamente su presupuesto. Esos recursos van a provenir de la reforma tributaria y, en ese momento, vamos a hacer una redistribución de esos recursos.

También está la discusión de rentas regionales y la autonomía fiscal, que es algo que aparece con mucha fuerza en el borrador del texto constitucional. Por tanto, es importante esperar el plebiscito del 4 de septiembre, pero también está en nuestro programa de gobierno.

Nosotros queremos avanzar en autonomía financiera de los gobiernos regionales, porque si no el traspaso de competencias es letra muerta en muchos casos.

Si tú no traspasas una competencia con recursos, no traspasas una competencia con capacidad humana para ejecutarla, la verdad es que termina siendo una mochila para los gobiernos regionales, cosa que ocurrió con algunas de las competencias que se traspasó en la administración del expresidente Sebastián Piñera, que están siendo objetadas incluso por algunos gobiernos regionales, queriendo devolverlas porque no se traspasaron con las herramientas necesarias para ejecutarla.

Criterios de equidad territorial

-¿Qué evaluación tiene del nivel de la ejecución presupuestaria?

- Mi principal preocupación es que esa ejecución tenga criterios de equidad territorial. Si yo ejecuto tal cual está, en función de la capacidad de los gobiernos municipales de levantar proyectos, lo que termina ocurriendo es que los municipios que tienen mayor presupuesto son los que -a su vez- pueden levantar una mayor cartera de proyectos y, con eso, se castiga a un gran número de municipios rurales que tienen menos recursos, que están más rezagados y que necesitan mayor presencia del Estado.

Por tanto, lo que estamos haciendo es ejecutar nuestro presupuesto, pero levantando una cartera de iniciativas. Para eso hemos contratado profesionales y estamos trabajando con los alcaldes a nivel regional para que los municipios con menor presencia del Estado, tengan mayores recursos y eso es un esfuerzo bastante importante.

- La administración anterior generó una suerte de catastro con prioridad en algunas regiones. ¿Eso lo van a considerar o van a hacer su propia priorización?

- Yo no sabría decir cuáles fueron los criterios de la inversión territorial anterior. Más bien se ha financiado la oferta, es decir, la capacidad de los municipios de levantar carteras de proyectos, esto no es novedad y con un sesgo también político en muchos casos. Y nuestra tarea es ir allí donde el Estado ha estado más ausente y ese será el criterio con el cual vamos a funcionar.

No podemos seguir financiando desde el nivel central con un laissez faire, básicamente lo que los municipios pueden hacer, (porque) lo que hacemos es reproducir inequidades territoriales.

Este año el programa Chile Apoya, en un momento de dificultad económica, donde tenemos que hacerle frente a la inflación, es una herramienta muy poderosa en la generación de empleo y eso se alinea con la necesidad que tienen muchos territorios de tener más inversión pública y, en eso, la Subdere está jugando un rol articulador con los alcaldes y los gobiernos regionales.

Ecos del estallido social:

“Ese proceso no ha terminado”