Reforma tributaria Boric insistirá en julio en el Senado, con el oficialismo apoyando medidas antievasión y la oposición cerrándose a un acuerdo

Parte importante del discurso del Presidente Gabriel Boric giró en torno a la reforma tributaria.

El mandatario señaló que de su aprobación depende el envío de una serie de proyectos sociales que requieren financiamiento, como el nuevo sistema de créditos universitarios que reemplazará al CAE, saldar la deuda histórica de los profesores y la nueva propuesta de sala cuna.

En esta línea, el jefe de Estado señaló que insistirá en los mecanismos de incentivos al crecimiento, la inversión y el desarrollo que se incorporaban en la reforma rechazada en la Cámara de Diputados.

La oposición fijó como una de sus líneas rojas incorporar nuevos incentivos al crecimiento y la inversión, y no solo recaudar.

“A fines de julio, mi Gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas”, señaló el mandatario.

Aquel llamado no logró convencer a la oposición. El presidente de RN, senador Francisco Chahuán, recordó que desde el inicio de la tramitación su partido le sugirió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, separar las normas de evasión y elusión, lo que no fue acogido.

“Ahora nos pretenden endosar a nosotros las promesas hechas.En los actuales términos, no hay ningún espacio para aprobar la insistencia en el Senado”, dijo.

En la misma línea, el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la comisión de Hacienda, admitió que hay que dedicarle más tiempo al diálogo y adelantó que si el Gobierno presenta una reforma distinta a la rechazada, que “no esté enfocada sólo en recaudar, sino que en generar nuevos incentivos a la inversión, al ahorro y a la generación de nuevos puestos de trabajo y emprendimiento, nos vamos a encontrar más rápido”.

Por su parte, al presidente del Senado Juan Antonio Coloma (UDI), no le parece que una reforma tributaria pueda contribuir a mejorar las cifras macroeconómicas; en cambio, “que la única solución sea subir los impuestos no me hace sentido”.

El también diputado UDI Jorge Alessandri, fue categórico en que “no hay mejor reforma tributaria que el crecimiento económico” y que si el Gobierno necesita más recursos ahora “que apliquen el royalty, el arriendo a los yacimientos de litio, sigan funcionando con las empresas en el Salar de Atacama y no se pongan a crear una Empresa Nacional del Litio que va a producir en 10 años más”.

Avanzar en antievasión y elusión

En el oficialismo la mirada fue mucho más benévola.

La expresidenta Michelle Bachelet, que fue la única exmandataria que llegó a la cuenta pública, fue enfática en que “hay que sacar adelante, de una vez por todas, una reforma tributaria que permita mejorar las pensiones, disminuir las listas de espera, aumentar las salas cuna, resolver el tema de la criminalidad con más recursos para las policías”.

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), destacó que debiera haber piso para una insistencia en la reforma tributaria, siempre que haya interés de llegar a acuerdos de parte de la oposición, puesto que “el Gobierno ha dado todas las muestras de flexibilidad en esta materia”.

El presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, cree que hay que mantener algunos principios, como el que sea un pacto fiscal con justicia tributaria, pero “los mecanismos concretos pueden variar”, dice y admite que dado que el tema es recaudar “si el impuesto al patrimonio recauda muy poquito y es muy complejo, en una de esas, se puede dejar de lado.

Aunque sí debe haber, aclara, un sentido orientador que dice relación con la justicia tributaria, en el que “puede haber mecanismos de cerrar la puerta a elusión y evasión, que se está hablando de que puede recaudar 2,5 puntos del PIB, que es menos de lo que se planteaba antes; también está el impuesto a la renta, la desintegración del sistema”.

El senador Daniel Núñez (PC), si bien no quiso admitir que el impuesto a los grandes patrimonios ha perdido fuerza en su sector, sí dijo que “hay distintas maneras que los grandes patrimonios pueden pagar los impuestos que corresponden”.

Una, sostuvo, “es el llamado impuesto a los súper ricos, que me parece justo y necesario, y otra forma es combatir la evasión y la elusión fiscal”.

El presidente del partido del mandatario, Convergencia Social (CS), diputado Diego Ibáñez, también hizo hincapié en que “terminar con la evasión y la elusión tributaria es un deber moral. Y en este sentido fue enfático en que espera que la derecha se sume a un pacto fiscal “y también la izquierda se abra a diálogos y acuerdos que sean transversales”.

Para el integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, Raúl Soto (PPD), “hay que ceder hasta que duela” y “ser pragmáticos, con sentido de realidad, y entender que hay visiones distintas respecto de estos dos temas tan estructurales (tributario y pensiones), pero que necesitamos encontrarnos en el medio”.