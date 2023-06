Marcel defiende plazos de nuevo acuerdo: "Mientras tengamos abierto el tema de la reforma tributaria, vamos a seguir prolongando esa incertidumbre"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó parte de los anuncios económicos que entregó el Presidente Gabriel Boric en el marco de su segunda cuenta pública ante el Congreso.

"El Presidente hizo algunos anuncios de medidas inmediatas, que se suman a lo que ya se ha ido aprobando en el curso de este año. Solo este año tuvimos las medidas de seguridad económica, con el aumento de la asignación familiar en un 20%, la creación del Bolsillo Familiar Electrónico. Luego tuvimos el aumento del ingreso mínimo con la modificación de los tramos de la asignación familiar, más la extensión del Bolsillo Familiar Electrónico hasta abril del próximo año", señaló el secretario de Estado.

Marcel destacó que el jefe de Estado planteó, en primer lugar, propuestas para "ayudar a aliviar" el peso de las deudas, particularmente en sectores medios. En segundo lugar, agregó la complementación del Bono de Invierno para los adultos mayores, así como un programa para estimular la creación de empleo por $ 50.000 millones.

"Ahora, hacia mediano plazo, están los temas de las reformas por un lado, y por otro lado temas más de desarrollo, como son el desarrollo de la industria del litio, del hidrógeno verde, de la propia minería del cobre. Y en el caso de las reformas, lo que el Presidente ha hecho es apelar a un sentido de urgencia sobre estos temas, que tiene que ver no solamente con las necesidades de la ciudadanía, que son muchas, sino que también la necesidad de reducir la incertidumbre en la economía", recalcó.

En esta línea, defendió el llamado de Boric a cerrar pronto un acuerdo para la reforma tributaria, poniéndose como plazo fines de julio para ingresar por el Senado una insistencia al proyecto rechazado en la Cámara.

"O sea, mientras tengamos abierto el tema de la reforma tributaria, vamos a seguir prolongando esa incertidumbre, no va a desaparecer por el hecho de que se demore la oposición, es todo lo contrario, se va a profundizar", afirmó.

Financiamiento

En un punto de prensa en las afueras del Congreso en Valparaíso, Marcel explicó que en el caso del complemento del Bono de Invierno, más las medidas de estímulo del empleo, más la parte de endeudamiento, el costo fiscal se ubica en torno a US$ 500 millones.

"Las medidas que anuncia el Presidente son medidas que van a tener financiamiento. Por otro lado, ligado a la reforma tributaria, identificó varias prioridades para invertir esos recursos, y no solamente prioridades del gobierno, sino que propuestas para acuerdos concretos con la oposición", agregó el titular de Hacienda.

Marcel dijo que no ve grandes diferencias entre sectores políticos para llegar a un acuerdo fiscal.

"No veo grandes diferencias, la diferencia que hay es la búsqueda de un acuerdo. Creo que eso es lo que le cuesta entender a algunos sectores políticos, que cuando el Presidente hace planteamientos para un acuerdo y dice que nadie va a conseguir el 100%, también se está refiriendo a nosotros como gobierno. Por lo tanto, cuando él habla de prioridades en el destino de los recursos, está invitando a los distintos partidos políticos a plantear sus distintas prioridades, y en función de eso encontrar un acuerdo", señaló.

Asimiso, enfatizó que es "perfectamente posible" alcanzar un consenso entre las partes.

"El tema tributario está muy discutido, la verdad es que hay componentes gruesos sobre los cuales hay bastante acuerdo, por ejemplo en los temas de reducción de evasión y elusión, lo mismo por el lado del gasto, hay bastante acuerdo en el aumento de la PGU. Entonces, la verdad que creo que esto es algo puramente de voluntad, no hay ni barreras técnicas ni políticas ni económicas para llegar a acuerdo", cerró.



En conversación con Mega, el ministro dijo que los aportes que entregarán el royalty a la minería y los ingresos por el litio no son suficientes para solventar los compromisos del Estado, por lo que se hace necesaria una reforma impositiva.

"El royalty minero, como sabemos, entra a regir o genera recaudación fundamentalmente a partir del año 2025. Y para ese año ya un tercio de los recursos están comprometidos en aportes para regiones y municipios. Del resto de los recursos, hay US$ 350 millones ya comprometidos para seguridad ciudadana y US$ 200 millones para inversión en las regiones del norte del país. Eso agota la recaudación que va generar el royalty minero. Y en cuanto al litio, ya está incorporado en las proyecciones fiscales y, por lo tanto, no podemos esperar que el litio sea capaz de resolver necesidades de gastos tan importantes como estas", dijo.