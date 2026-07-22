Sistema frontal: gremio de camioneros y Mercado Lo Valledor advierten efectos de los cortes de caminos

El principal mercado mayorista informó una caída cercana al 20% en el ingreso de productos durante el fin de semana. A ello se suman las interrupciones en la Ruta 5 y el cierre del Paso Cristo Redentor, donde unos 600 camiones permanecen detenidos.

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país comenzó a impactar la cadena logística y de abastecimiento. Mientras la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) advirtió que los cortes en la Ruta 5 mantienen incomunicado por vía terrestre al norte con el centro del país, el Mercado Mayorista Lo Valledor informó una caída cercana al 20% en el ingreso de productos durante el domingo.

El presidente de la CNDC, Juan Araya, señaló que las interrupciones en la principal carretera del país, especialmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, impiden el tránsito de miles de vehículos entre ambas zonas. "Los cortes dejan incomunicados por tierra al norte y centro del país, dado que miles de vehículos no pueden pasar de una zona a otra", afirmó el dirigente.

El gremio sostuvo además que la emergencia climática “está teniendo un efecto hasta ahora no medido en la cadena logística” en las zonas de la tercera y cuarta región, por lo que recomendó a las empresas reprogramar sus viajes, ya que “los servicios entre la zona norte y central dependen prácticamente en su totalidad de restablecer el tránsito en la ruta 5”.

En Lo Valledor, en tanto, el primer impacto ya comenzó a reflejarse en el abastecimiento. El principal mercado mayorista hortofrutícola del país informó que el domingo ingresó cerca de un 20% menos de productos respecto de una jornada habitual, principalmente debido a “dificultades logísticas derivadas del sistema frontal, como cortes de rutas, problemas de conectividad y retrasos en el transporte de vehículos que vienen, por ejemplo, de Arica”.

La entidad advirtió que la principal preocupación de abastecimiento está concentrada en "algunas hortalizas de hoja, como lechugas, repollos, brócolis y coliflores”, debido a que la emergencia climática ha dejado suelos con alta saturación, “dificultando las labores de cosecha”.

En contraste, indicó que el abastecimiento de frutas como manzanas, peras y kiwis se mantiene estable gracias a que estas “mantienen un abastecimiento estable gracias a los sistemas de almacenamiento en cámaras de frío”.

Efecto internacional

La emergencia también mantiene interrumpido uno de los principales corredores terrestres entre Chile y Argentina. En Mendoza, unos 600 camiones permanecían varados este miércoles en las cercanías del Paso Internacional Cristo Redentor, cerrado desde hace casi una semana debido a las intensas nevadas que afectan la cordillera.

Los vehículos, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, transportan productos como alimentos, vehículos y otras mercancías con destino al mercado chileno. Mientras esperan la reapertura del paso fronterizo, los conductores han debido recibir asistencia de las autoridades argentinas con agua y alimentos.

Uno de los camioneros brasileños relató a Reuters que lleva seis días detenido en Uspallata esperando la reapertura del paso, mientras otros conductores advirtieron que la paralización también implica pérdidas económicas, ya que sus ingresos dependen de los viajes realizados.