Cortes de la Ruta 5 entre Copiapó y La Serena obligan a empresas de buses a suspender servicios entre el norte y el centro del país

Turbus mantiene una oferta reducida, operando desde el norte hasta Copiapó y desde el sur hasta La Serena, mientras el gremio ABI reporta cancelaciones y reprogramaciones concentradas en los cruces entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

El sistema frontal que ha golpeado con fuerza a varias regiones del país durante los últimos días está teniendo un impacto directo en el transporte terrestre de pasajeros. El corte de la Ruta 5 entre Copiapó y La Serena mantiene suspendidos los servicios de buses que requieren cruzar entre las regiones de Atacama y Coquimbo, obligando a las principales empresas del sector a cancelar, reprogramar y modificar parte de su operación.

En Turbus, la contingencia se tradujo en una reducción de la oferta de servicios. "Como medida preventiva y priorizando siempre la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones, hemos debido suspender y ajustar parte de nuestra operación debido a las condiciones climáticas y a las restricciones de tránsito provocadas por el sistema frontal", señaló la gerente comercial de la compañía, Carolina Rodríguez.

La ejecutiva precisó que actualmente la empresa mantiene "una oferta de servicios reducida, operando desde el norte hasta Copiapó y desde el sur hasta La Serena", y que las decisiones "se mantienen en permanente evaluación, en coordinación con las autoridades y de acuerdo con la evolución de las condiciones en las zonas afectadas".

Consultada por las cancelaciones, Rodríguez confirmó que -producto de los cortes de ruta registrados en distintos sectores de la zona norte- la firma ha debido suspender y modificar parte de sus servicios, con monitoreo constante de sus equipos en terreno, "mientras evaluamos la evolución de las condiciones para restablecer progresivamente la totalidad de nuestros servicios".

Afectación concentrada en el cruce Atacama-Coquimbo

A nivel gremial, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) -que reúne a operadores de servicios interurbanos, internacionales, transporte privado, turismo y empresas vinculadas al desarrollo industrial del sector- indicó que sus asociadas han implementado distintos ajustes operacionales para resguardar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

"Las empresas han ido adecuando su operación en función de las contingencias e incidentes de mayor magnitud que se han presentado hora a hora, con el propósito de mantener operativos, en la medida de lo posible, aquellos servicios que son esenciales para las personas que necesitan viajar y no pueden postergar sus desplazamientos", explicó la directora ejecutiva de ABI, Carolina Navarrete.

Entre las principales medidas, la dirigenta gremial mencionó la suspensión preventiva de algunos servicios, la reprogramación de itinerarios y la adecuación de recorridos en las zonas donde las condiciones climáticas o las restricciones de tránsito impiden operar con normalidad.

"Actualmente, la principal afectación se concentra en los servicios que deben cruzar entre las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al cierre de la Ruta 5 entre Copiapó y La Serena", detalló Navarrete, quien agregó que las rutas más golpeadas son las que conectan el norte grande con la zona centro norte y Santiago.

Según la ejecutiva, la operación se irá normalizando "en la medida que las autoridades dispongan la reapertura de la vía y existan condiciones seguras para retomar los servicios", decisiones que -dijo- se adoptan en permanente coordinación con las autoridades competentes y se revisan de forma continua según la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas.