Agustín Romero: "Con los votos de Chile Vamos, la izquierda logró inocular el bicho para destruir nuestro sistema de capitalización individual y crear uno de reparto"

El viernes recién pasado, el diputado del Partido Social Cristiano (exPDG) Roberto Arroyo ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de impugnar algunos aspectos de la reforma de pensiones. La medida fue respaldada por la bancada del Partido Republicano. Por ello, Diario Financiero conversó con el diputado Agustín Romero de esta última colectividad e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Pero no fue el único tema que abordó, también se refirió a los dichos de la abanderada de la UDI y RN Evelyn Matthei acerca de la necesidad de reducir el gasto y su compromiso de hacerlo en US$ 6 mil millones si llega a La Moneda. Romero dice que no le cree a Chile Vamos y “no sé si a ella”.

-¿Cuál es la lógica detrás de la presentación que se hizo ante el Tribunal Constitucional para impugnar la reforma de pensiones?

-La lógica es que sea el propio Tribunal Constitucional el que revise algunas normas de la reforma, que nosotros pensamos que podría implicar una inconstitucionalidad relacionada, por lo menos, con el tema del préstamo o el de la propiedad que tiene cada cotizante sobre su ahorro previsional, para que vaya a su cuenta individual y, en definitiva, a su pensión y no a un fondo de reparto. Y porque se modifican y se afectan leyes orgánicas constitucionales.

-Ustedes apoyaron el requerimiento, pero lo presentó el diputado Roberto Arroyo.

-Claro, lo presentó el diputado Roberto Arroyo y nosotros nos sumamos, porque consideramos y compartimos que aquí hay vulneración a la Constitución.

-¿Por qué sienten que se vulnera el derecho de propiedad en la reforma?

-A ver, efectivamente el 4,5% va en una proporción escalonada a la cuenta individual, pero hay un 1,5 que si bien se dice que va a capitalización individual, no va a las cuentas individuales de los afiliados, sino a una cuenta nocional, a un préstamo que se la hace al Estado. En ninguna parte se reconoce que es de propiedad del trabajador y que es un préstamo. Entonces, cuando te sacan contra tu voluntad algo que es de tu propiedad, hay una afectación al derecho de dominio que al menos tiene que ser revisado por el Tribunal Constitucional.

-¿Además de esa afectación, percibe otra?

-También hay una afectación a la libertad de contratación, por ejemplo, para licitar un porcentaje de la cartera. Claro, tú vas a tener la posibilidad de decir ‘no quiero’, pero antes ‘yo dispongo de los contratos de todos los chilenos para cambiarlos a mi antojo’, dice el Estado. Eso también es inconstitucional.

-Con este requerimiento, ¿a qué aspiran?

-Lo que queremos es que los seis puntos vayan a la cuenta individual. Nosotros pensamos que con los votos de Chile Vamos, la izquierda ya avanzó lo que tenía que avanzar en esta legislación. Ya logró inocular el bicho para destruir nuestro sistema de capitalización individual y crear un sistema de reparto. Lo que pasa es que en Chile las cosas no se dicen, y no se dicen, porque a la centroderecha le da vergüenza esta sesión que hizo a la centroizquierda, entonces le cambia el nombre a las cosas.

-¿Qué preferiría que se dijera?

-Nosotros somos súper claros, cuando tú aportas algo contra tu voluntad es impuesto. Entonces, nos gustaría que se asumiera que este 4,5 va la cuenta individual y que el 1,5, es un impuesto de frentón. Y si el Estado quiere entregárselo de alguna manera después, a través de un bono de reconocimiento u otra cosa, eso es otro tema; pero no le digan a la gente que eso es capitalización individual.

“Vamos a rebajar el gasto público para darle viabilidad a la PGU”

-¿Si como Partido Republicano tuvieran la posibilidad de perfeccionar esta reforma de pensiones, qué habría que hacer para mejorarla?

-Nosotros tenemos un desafío importante que ya dijimos y es una promesa de campaña, lo dijo José Antonio Kast, es que este 1,5% no va a ir a un préstamo va a ir a una cuenta individual. Y, segundo, es que nosotros le vamos a dar viabilidad a la PGU.

Nosotros compartimos el diagnóstico, estamos de acuerdo en que las pensiones hoy día en Chile son demasiado bajas y algunas miserables y tenemos que mejorarlas; pero se van a mejorar con el aporte que hacen todos los chilenos a través de los impuestos.

-¿Cómo así?

-El problema que hay hoy día es que este Gobierno ha sido tan errático, tan negligente con las estimaciones de ingresos, que esta reforma también está desfinanciada. Y el compromiso que nosotros hacemos con Chile es que esto se va a financiar, nosotros lo vamos a hacer viable, pero achicando la grasa del Estado. Vamos a rebajar el gasto público para darle viabilidad al pago de la PGU y a todos los beneficios que las personas legítimamente esperan recibir. Porque nosotros compartimos el diagnóstico, estamos de acuerdo en que las pensiones hoy día en Chile son demasiado bajas y algunas miserables y tenemos que mejorarlas; pero se van a mejorar con el aporte que hacen todos los chilenos a través de los impuestos.

-¿Comparte lo que decía la candidata Matthei respecto a disminuir en US$ 6 mil millones el gasto fiscal?

-Nosotros lo compartimos. De hecho, propusimos reducir en US$ 5 mil millones, durante la discusión del Presupuesto; lamentablemente su sector político, ChileVamos no aceptó los US$ 5 mil millones y se conformaron con los US$ 600 millones que le propuso el Gobierno y por eso el único sector político que no suscribió el protocolo de acuerdo con el Gobierno para aprobar la Ley de Presupuesto, fuimos los republicanos.

-¿Tiene dudas de que sea factible la propuesta de Matthei?

-El tema es que ojalá que ella lo pueda hacer, pero ella no tiene parlamentarios que estén de acuerdo con esa idea, porque cuando los republicanos propusimos, ellos lo votaron en contra. A mí el senador Coloma me trató loco, me dijo ‘tú estás loco’.

Aparentemente, las vacaciones le hicieron bien a la candidata Matthei y se está dando cuenta que había que hacer esta rebaja que dijimos los republicanos. La verdad, yo no le creo mucho al sector, no sé si a ella.

-Pero si lo dice Matthei…

-Hay que ver si la candidata va a tener Parlamento que le aguante o le apoye eso. Aparentemente, las vacaciones le hicieron bien a la candidata Matthei y se está dando cuenta que había que hacer esta rebaja que dijimos los republicanos. La verdad, yo no le creo mucho al sector, no sé si a ella. Probablemente, como ingeniera comercial se da cuenta de lo que estamos hablando, por algo no se metió en la reforma previsional, porque sabe perfectamente que la cantidad de eufemismos que se utilizaron eran para esconder el reparto y las cuentas nocionales. Pero qué bueno que haya visto que las propuestas que estamos planteando nosotros son las correctas. Ahora, espero que haga lo mismo en materia de migración, de seguridad; pero de verdad, no de la boca para afuera.