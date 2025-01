La oficina que ocupa en La Moneda la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, está decorada por un ramo de flores, recibido como regalo por cumplir un mes subrrogando a la portavoz titular, Camila Vallejo.

La autoridad enfatiza que estas cuatro semanas han sido “intensas” no sólo por enfrentar las vocerías, sino que también por seguir a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Repartición que si bien -comenta- tiene oficinas cercanas a La Moneda, “debo cruzar varias veces al día (de un ministerio a otro), lo que me va a poner en buen estado físico”, señala la ministra, quien alista un viaje a París la segunda semana de febrero para participar en la cumbre mundial de Inteligencia Artificial.

Respecto a su desempeño como vocera, prefiere quedarse con las críticas constructivas “que ayudan a mejorar permanentemente”.

“Seguiremos este año con mucho énfasis y trabajando con la reforma de pensiones, pero también lo que viene con el fin al CAE y con lo que estamos haciendo en la agenda económica”.

“A diferencia de la ciencia, el mundo de las comunicaciones no tiene verdades absolutas, sino que mucho de percepciones, así que estoy segura que van a estar presente durante todo el tiempo que esté en este cargo hasta que vuelva la ministra Camila Vallejo”.

- Entrando al último año del Gobierno, ¿se puede hablar ya de un legado?

-Este 2025 es un año entero donde el mandato que tenemos todos los ministros de parte del Presidente Gabriel Boric es trabajar incansablemente en llevar adelante los cambios y las transformaciones que se necesitan para que Chile esté mejor. Y una de las cosas que uno puede empezar a ver, creo de manera muy clara, es que este Gobierno ha logrado abordar las necesidades urgentes, que recordemos que cuando comenzó, eran bastante críticas.

Estoy recordando en materia económica las cifras de inflación o los temas vinculados a la delincuencia, que estaban también pasando por un momento de crecimiento bastante acelerado.

Hemos aprobado más de 60 leyes en seguridad, la creación de una institucionalidad como el Ministerio de Seguridad, o en materia de seguridad social, el alza del salario mínimo, y tantas otras medidas. Seguiremos este año con mucho énfasis y trabajando con la reforma de pensiones, pero también lo que viene con el fin al CAE y con lo que estamos haciendo en la agenda económica.

“Tenemos distintas oposiciones, aquí hay un sector en particular donde francamente no esperamos nada. Lo vemos a propósito de lo que está ocurriendo en pensiones”.

- ¿Pero las promesas de un Gobierno progresista no eran ir mucho más allá en reformas como la tributaria o la de pensiones?

- Discrepo con esa tesis, porque creo que sí se están concretando, por ejemplo, en la reforma de pensiones. El Gobierno está trabajando en que el acuerdo que se logró llegue a puerto y sea ley; que ese acuerdo sea el resultado de un trabajo serio y responsable. Y en ese ejercicio hay un trabajo que es técnico y político, que quien gobierna tiene que lograr generar estos acuerdos.

No es secreto para nadie que estamos en el Gobierno con un Congreso donde no tenemos mayoría y eso no ha sido un impedimento para sacar adelante importantes proyectos y reformas.

Pensar que cualquier Gobierno va a poder imponer una definición o la creación de un proyecto de ley sin que exista negociación es irreal y es desconocer algo en lo que como sector creemos mucho: en la democracia y en la capacidad de discutir desde las ideas, de mejorar las propuestas y de transar para construir esos mínimos comunes que hacen que las transformaciones se sostengan en el tiempo y que puedan realmente impactar a las personas.

No nos hemos perdido ni un segundo en entender que hay cosas en las que se puede avanzar y hay cosas en las que no, pero en lo que no se puede transar es en el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

Posibilidad de la ministra Tohá como carta presidencial: “no me cabe duda de que es un tremendo liderazgo”.

¿Pato cojo?

- ¿Cómo espera que se dé la relación en este último año con las oposiciones, considerando que es difícil evitar el síndrome del pato cojo que sufren todos los gobiernos?

- Tenemos distintas oposiciones, aquí hay un sector en particular donde francamente no esperamos nada. Lo vemos a propósito de lo que está ocurriendo en pensiones.

Respecto del resto de los sectores políticos la discusión franca en el Congreso, el ejercicio democrático de generar acuerdos, de seguir avanzando en reformas, es un énfasis que desde el Gobierno vamos a seguir haciendo. Estoy pensando en la reforma de permisos que está llevando adelante el ministro Nicolás Grau, todos sabemos que el crecimiento es importante. El Gobierno ha hecho esfuerzos, creó un gabinete procrecimiento y hemos avanzado en destrabar inversiones públicas y privadas.

- ¿Pero al principio no era este un Gobierno al que no le importaba el crecimiento? Por ejemplo, no se apoyaba el TPP-11.

- A mí me ha tocado ser ministra de Ciencia, ser parte del grupo de ministerios que están encargados de avanzar en crecimiento y una de las cosas que me enorgullece mucho es que no solo en ese espacio se habla de crecimiento con números bien específicos y acciones.

El destrabar más de 200 proyectos en la cartera de inversiones, que tuvo un aumento histórico en el último año, son más de US$ 44.000 millones que están proyectados al 2027 en inversiones. También se ha preocupado de hacer algo que es diferente, que es pensar en soluciones fuera de la caja y de imaginar futuros posibles, donde el crecimiento económico viene también de sectores que a lo mejor a veces no miramos.

La agenda de crecimiento ha sido prioritaria en este Gobierno y el que exista el gabinete pro crecimiento y empleo, el que se estén impulsando estas leyes, dan cuenta de aquello.

Pero además ha sido una agenda de crecimiento que es acorde con las necesidades que está viviendo el mundo ahora, que se basa en energías renovables, en descarbonización, en valor agregado, en conocimiento, en tecnologías digitales y eso proyecta hacia el futuro un camino que nos permite seguir avanzando en más crecimiento.

Presidencial: “Tohá tiene un tremendo liderazgo”

- Ya está prácticamente iniciada la carrera presidencial, pero no hay una carta unitaria a nivel de Gobierno ¿No cree que están dando mucha ventaja?

- En los distintos partidos de la coalición existen muchos liderazgos, hombres y mujeres, todos ellos muy capaces y que están disponibles a asumir una tarea con la mayor responsabilidad posible, que es la tarea de proyectar la unidad del oficialismo y de proyectar el progresismo con todo lo que ello significa en la construcción de un país. Esa comunión de objetivos creo que es lo que le da la fortaleza.

Luego, la selección de quién va a ser la persona que va a llevar esa bandera y que va a proyectar aquello, es algo que se va a trabajar en el momento en que se tenga que trabajar y que sea la persona detrás de la cual todos nos vamos a poner, porque aquí se trata no de personas, sino que de proyectos de futuro.

- ¿Y qué le parece el nombre de Carolina Tohá como carta presidencial?

- La ministra Tohá, con quien me toca trabajar en el comité político y desde antes en mi rol de ministra de Ciencia, es una persona tremendamente capaz, tiene una característica que valoro mucho, que es sensible a la cultura y curiosa en su esencia y, por lo tanto, no me cabe duda de que es un tremendo liderazgo.