Arturo Squella, presidente del Partido Republicano: Bachelet y Matthei “representan las reformas que sepultaron a Chile”

En estos agitados días, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha tenido mucho en qué pensar. Y, lejos de desconectarse, ha seguido la contingencia política, analizando los estudios de opinión y planificando los siguientes pasos del candidato presidencial José Antonio Kast, para llegar bien posicionado a la primera vuelta.

Entre otras cosas, el exdiputado aborda el caso de los dineros que Corfo traspasó al Gobierno; las candidaturas de la derecha y da por hecho que la exmandataria Michelle Bachelet será nuevamente candidata.

“Tenemos una mala evaluación del manejo de la seguridad pública en el Gobierno de Piñera y, hasta ahora, hemos visto que se configura una suerte de tercer Gobierno de los mismos”.

- ¿Como presidente del Partido Republicano le preocupa que Johannes Kaiser haya crecido tanto en las encuestas?

- Nosotros vemos una tendencia que es muy interesante, que esperábamos que ocurriera por ahí por junio o julio, pero se adelantó bastante, que es que la suma de los candidatos de derecha, es decir, Kast y Kaiser, superan ya con algo de holgura a Evelyn Matthei, que es la candidata de centroderecha.

- ¿Cómo interpreta eso?

- Eso nos habla de que la percepción de la gente es que tiene que haber un Gobierno formado por quienes no han tenido la oportunidad de poner sus ideas a disposición de los chilenos durante la última década, y eso se ve en estas candidaturas que sumadas generan un escenario bastante positivo desde nuestra perspectiva…

- En el caso de que Kast no pase a segunda vuelta, ¿apoyarían a Kaiser o harían una primaria? ¿Cómo sería?

- Quien pase a segunda vuelta, y acá incluyo a todos los candidatos de derecha que pueda llegar a haber, sin ninguna duda va a contar con nuestro apoyo. Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, no hay duda de aquello.

- ¿Eso también corre si tuvieran que apoyar a Evelyn Matthei? Se lo pregunto por lo críticos que han sido con ella, incluso Kast.

- Tenemos reparos respecto de la propuesta que hay detrás de la candidatura, los equipos de trabajo son los mismos que estuvieron en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y tenemos una mala evaluación del manejo del orden público, de la seguridad en el país. Desde ese punto de vista, por supuesto que José Antonio Kast es el indicado, incluso Johannes Kaiser, antes que Evelyn Matthei. Pero si ella llegara a segunda vuelta, no me pierdo ni un segundo en que es mejor alternativa que quien vaya a suceder a Gabriel Boric como candidato de izquierda.

- Por lo que dijo de los equipos de Matthei, ¿optar por ella en segunda vuelta sería como votar por lo menos malo?

- Tenemos una mala evaluación del manejo de la seguridad pública en el gobierno de Piñera y, hasta ahora, hemos visto que se configura una suerte de tercer gobierno de los mismos, no sólo en esa materia, sino también en el manejo de la economía y lo que ha venido ocurriendo durante la última década no creemos que sea lo que Chile necesita hoy. Es difícil pensar que quienes tuvieron dificultades para enfrentar las barricadas en las calles, le ganen al tren de Aragua o a las bandas criminales.

- Pero eludió mi pregunta, ¿votar por Matthei sería optar por lo menos malo? Insisto por lo que usted ha planteado.

- Lo que corresponde en una campaña presidencial, teniendo a la vista que eventualmente todas las candidaturas de derecha van a confluir en una segunda vuelta, es destacar los atributos que tiene el propio candidato de uno más que estar hablando de las cualidades o atributos que tiene el del frente.

- ¿Cómo ve el escenario en el oficialismo? Algunos ya adelantan una segunda vuelta Matthei-Bachelet, ¿le preocupa?

- A todas luces, con la información que se tiene ahora, Michelle Bachelet va a ser la candidata o una de las candidatas de la izquierda. Se podría generar una candidatura fuerte por la izquierda con ella y de Evelyn Matthei, desde la centroderecha.

A nosotros ese contraste nos favorece, porque los cambios que hay que hacer en Chile distan de lo que se ha hecho en la última década y, tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matthei, apostando por el centro y replicando un poco lo que se hizo en el segundo Gobierno de Piñera, representan las reformas que sepultaron a Chile en materia económica y lo condenaron a vivir en un clima de inseguridad.

- A su juicio, ¿qué esperan los chilenos del próximo presidente?

- Que se encarcele de por vida a las personas que forman parte del crimen organizado, siendo severos en perseguir a los inmigrantes ilegales y en tantas otras materias en que no se dio el alto.





Corfo: “Es muy delicado”¿Qué le parece lo ocurrido respecto de que Corfo le haya traspasado US$ 1.500 millones al Gobierno? - Lo que estamos viendo en el caso Corfo es muy delicado y viene precedido por una cadena de errores y malas decisiones. Se equivocan en la estimación de ingresos, en vez de reducir el gasto, copan su línea de endeudamiento y, más aún, en vez de ajustar expectativas en gasto social, se crea un préstamo obligado desde los trabajadores al Estado. No contentos con eso, recurren a resquicios para saltarse reglas básicas del gasto público y venden activos para destinarlos a gasto corriente. Nuestros diputados ya solicitaron la creación de una comisión investigadora, pero más allá de su resultado, en vista de los múltiples episodios, todo indica que la permanencia de la directora de la Dipres (Javiera Martínez) en su cargo, se hace insostenible.