Boric se reúne con Xi en medio de tensiones de China y EEUU: “Quiero reafirmar nuestra voluntad irreductible de seguir conversando con todos los actores”

El Presidente Gabriel Boric se reunió durante la mañana de este miércoles -hora de Beijing- con su par chino, Xi Jinping, en lo que sería su última actividad de su gira por Asia. La cita se dio en el Gran Salón del Pueblo y se abordaron temas de cooperación estratégica, comercio y el actual contexto global.

“Espero que esta reunion sirva para intensificar el trabajo y que podamos concretarlo con mayores inversiones, intercambio cultural en nuestros países”, señaló Boric a Xi en sus palabras de inicio del encuentro.

A la reunión también asistieron el canciller Alberto van Klaveren y los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; Transportes, Juan Carlos Muñoz; y Culturas, Carolina Arredondo. También participaron los directores generales de InvestChile y ProChile, Karla Flores e Ignacio Fernández.

En el encuentro bilateral, el Presidente Boric destacó que es la tercera vez que se reúnen ambos líderes, lo que demuestra la importancia que Chile le da a su relación con China.

De la historia entre ambos países, recordó que Chile fue el primer país latinoamericano en reconocer a la República Popular China y apoyar su entrada a la Organización Mundial del Comercio. Además, destacó el Tratado de Libre Comercio entre ambas partes.

“Eso no es poco, siendo China nuestro principal socio comercial, en Chile guardamos la profunda convicción de que cuando el comercio es libre y está pensado en función de la mejora del bienestar de los pueblos y, no solo de unos pocos, después hay beneficios que son recíprocos y eso hoy día está puesto en duda en el mundo”, señaló el Presidente Boric.

Guerra Comercial

El Presidente Boric indicó que estar presente en el encuentro bilateral “es una demostración de la convicción en el multilateralismo y que las guerras comerciales no son la manera de enfrentar nuestros problemas ni las diferencias”. Así, mencionó que ambos países han sentido los golpes de los conflictos comerciales en el pasado y que en el caso de Chile “se estranguló al país para no dejarnos comerciar o no dejarnos tomar las decisiones que nosotros soberanamente decidimos”

El mandatario chileno agregó que “hoy quiero reafirmar nuestra voluntad irreductible de seguir conversando con todos los actores. Chile es un país que cree en el multilateralismo, que cree en la paz, en el diálogo”, y ejemplificó acerca de las relaciones con la Unión Europea, Estados Unidos, el Asia Pacífico, China y la región latinoamericana. “Y queremos profundizar aquello”, señaló.