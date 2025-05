Cadem: desaprobación a gestión de Boric sube a 70% y se ubica entre las notas negativas más altas de su gobierno

La desaprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric subió 6 puntos a 70%, el registro más negativo de su gobierno junto con el asesinato de los tres carabineros en Cañete hace poco más de un año y la polémica por los indultos en la medición de enero de 2023, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Plaza Pública Cadem de la segunda semana de mayo.

Por su parte, la aprobación a Gabriel Boric cae a 27% (-4pts).

En cuanto a la carrera presidencial, el sondeo indicó que en intención de voto espontáneo continúa liderando Evelyn Matthei con 20% (-2pts). Le siguen José Antonio Kast con 14% (+1pto), Carolina Tohá con 12% (+1pto), Johannes Kaiser con 6% (-4pts), Gonzalo Winter con 6%, Jeannette Jara con 4% (-2pts), Franco Parisi con 4% y Harold Mayne Nicholls con 1%. 5% menciona a “otros” y 28% no sabe o no responde.

En escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, superando a Kast por 14pts (44% vs 30%), a Tohá por 26pts (53% vs 27%), a Kaiser por 27pts (48% vs 21%), a Jara por 30pts (54% vs 24%), a Winter por 32pts (55% vs 23%) y a Parisi por 24pts (48% vs 24%). Mientras que Tohá perdería frente a Kast (38% vs 42%) y le ganaría a Kaiser (41% vs 37%).

Asimismo, la encuesta de Cadem mostró que un 42%cree que la Comisión por la Paz que busca dar salida al conflicto mapuche en la macrozona sur del país aportará poco o nada a la resolución del conflicto, 32% (+11pts) que ayudará mucho y 25% (-4pts) piensa que aportará algo.

A su vez, 51% opina que el conflicto en esa zona se debe enfrentar con diálogo político y las recomendaciones de la Comisión por la Paz, 22% cree que a través de las Fuerza Armadas y 21% a través de la justicia y las policías.