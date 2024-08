Caso Audios: Desbordes afirma que exministro Chadwick y exfiscal Manuel Guerra debieran ponerse a disposición de la justicia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El exministro de Defensa y candidato a la alcaldía de Santiago Mario Desbordes reaccionó al revuelo generado por la formalización del abogado Luis Hermosilla en medio de las acusaciones del Caso Audios, afirmando que en el marco de la investigación, tanto el exministro Andrés Chadwick, como el exfiscal Manuel Guerra, deberían ponerse a disposición de la justicia.

“Como dijo Evelyn Matthei, caiga quien caiga. No puede generarse sospecha”, afirmó en una entrevista con CNN Chile Radio temprano este jueves.

Desbordes precisó que “el exfiscal Manuel Guerra se va a poner a disposición de la justicia -me imagino-, no tengo duda de eso. No hay alternativa si el sistema funciona. El problema es cuando se extiende la idea de que el sistema no está funcionando y eso es grave, y este caso puede generar esa sensación, sobre todo, en la gente que menos tiene, en la clase media, gente que dice ‘yo no tengo un abogado de ese calibre’”.

Respecto a Chadwick, Desbordes dijo que también debe ponerse a disposición de la justicia. “Nadie no puede no hacer eso. Cualquier ciudadano de Chile, todos nosotros, los que hemos sido diputados, ministros, no tenemos ninguna diferencia con el ciudadano que es comerciante, trabajador, empleado u obrero. Ante la justicia somos todos iguales y ese es un principio elemental en las democracias”.

Asimismo, enfatizó que “no condeno a nadie hasta que no se investigue”.

Respecto a lo dicho por el Presidente Gabriel Boric tras la formalización de Hermosilla, Desbordes aseguró que “comete un error tremendo, aunque no le corresponde, en un juicio, en una causa que todavía no empieza como juicio. Aquí estamos recién formalizando”.

“Cometió un tremendo error (...) se entusiasmó y mostró la poca cintura política, lamentablemente, que tiene para ejercer el cargo de Presidente de la República. Habló el diputado Boric, no el Presidente de la República”, agregó.