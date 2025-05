Caso Procultura: Kast emplaza a Boric a que regrese de su gira por Asia y “entregue los celulares”

Por: María C. Arvelo

Este domingo en el programa Mesa Central de T13, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, instó nuevamente al Presidente de la República, Gabriel Boric, a regresar de su gira por Japón y China para ponerse a disposición de la Fiscalía por el caso ProCultura.

Esta solicitud se da luego de que en las últimas horas se dio a conocer una conversación entre el primer mandatario y la exesposa del creador de la fundación, la psiquiatra Josefina Huneeus, en la que se planteaba el nombre de Alberto Larraín como posible ministro.

“Esto hay que tomarlo con seriedad y responsabilidad. Lo que ha sucedido es muy grave, tenemos al Presidente como sujeto de interés de una investigación judicial, y el Presidente decidió, sabiendo esto, partir una gira”, criticó Kast durante una entrevista en Mesa Central, en T13.

A juicio Kast, la presencia de Boric en una gira internacional en medio de estas polémicas “pone en riesgo la honorabilidad y seguridad de nuestro país”. En este sentido, insistió en que “dada la gravedad de los hechos, el Presidente debería volver a Chile, porque una gira como esta, en que él se va a sentar, al parecer, con el presidente chino, ¿quién se va a sentar ahí, el Presidente de la República o un sujeto de interés?”.

Respecto de una posible acusación constitucional por esta situación, Kast señaló que “están mirando con atención” y, en su defecto, “esa es una resolución que le corresponde a la Cámara de Diputados”.

Por lo tanto, enfatizó en que “si no hay nada que esconder, Presidente, entregue los celulares. Es urgente la señal que él tiene que dar. Esta es una crisis grave, todos los días aparece nuevo antecedente y la preocupación nuestra es en qué calidad se presenta en esta gira internacional”.

Comisión para la Paz y el Entendimiento

El pasado martes 06 de mayo, el Presidente Boric recibió el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, para buscar un acuerdo enfocado en el avance en la relación entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile.

Frente a esto, el republicano opinó que en “esta Comisión de Paz, primero, eligieron mal el concepto” y explicó: “Yo diría que para hacer un acuerdo de paz, tiene que tener dos partes y aquí ¿quién es la contraparte? Porque si hoy se requiere paz, quiere decir que hay guerra (…) Aquí no hay contraparte, aquí hay terrorismo al frente”.

En este contexto, indicó que “el único informe o la única comisión que ha envejecido bien es la de Eduardo Frei del año 99, porque en esa lo primero que se hace es un diálogo en todas las comunas y se le preguntó a las personas qué es lo más importante para usted y no apareció el tema de las tierras sino hasta el número 10, porque lo primero que decían era demanda de infraestructura y servicios, agua potable, rural, educación, salud, trabajo; lo segundo, una economía productiva; y lo tercero venía lo sociopolítico y con un 12% venía el tema de tierras y el 1% lo cultural”.

Así, lo primero que propone el candidato para el tema de la Araucanía es “decir la verdad: no hay paz si sigue habiendo terrorismo” y sugirió un “estado de sitio acotado”, pero “no como este Gobierno que lleva tres años con estado de sitio y no ha logrado capturar a los 500, 600, 1.000 terroristas que están ahí, porque esto no es el pueblo mapuche”.

Además, opinó que el informe que fue entregado al Presidente pudo haber sido “más fácil”, ya que dedica mucho tiempo al tema de las tierras.

“Usted hizo un catastro de cuántas personas mapuches viven en la zona rural y se va a sorprender… En La Araucanía, hay 500.000 mapuches y, de esos, a lo mejor están 200.000 en la zona rural (…) Al final un buen catastro, que era lo que nosotros pedíamos, servía. Las tierras que ya se han entregado ¿son productivas, no son productivas? Todos sabemos que no son productivas. Entonces, que nos digan ahora que se van a poner hacer contrato a 25 años de arriendo…. Título individual de dominio. Eso es lo que la gente quiere”.