Cordero sobre gastos reservados de Monsalve: "No tenemos ningún indicio que hayan sido utilizados indebidamente"

El subsecretario del interior, Luis Cordero, se refirió este martes a los recursos asignados en calidad de gastos reservados al ex subsecretario Manuel Monsalve, quien cumple prisión preventiva por delitos de violación y abuso sexual, y según datos entregados por la propia subsecretaría habría gastado $847 millones durante su gestión en la cartera, entre marzo de 2022 y septiembre de 2024.

“No tenemos ningún indicio que los recursos asignados de gastos reservados al ex subsecretario hayan sido utilizados indebidamente”, dijo Cordero durante una entrevista en radio Pauta.

Sin embargo, aclaró que si bien es cierto que la comisión investigadora del caso Monsalve solicitó el conjunto de gastos asignados al ex subsecretario, “lo que se informó fueron las remesas de dinero que él solicitó. El presupuesto de gastos reservados por año debe ser cerca de 500 millones de pesos, lo que ahí se informó es, por mes, las remesas que él solicitó”.

En la misma línea, precisó que han enviado antecedentes a la Contraloría “para una auditoría, que me parece razonable hacerla, sobre todo en esta última parte que no tiene rendición aún”.

“El 30 de octubre yo pedí una auditoría en la parte no rendida y la Contraloría está mirando todos los gastos reservados”, reiteró.

Al ser consultado sobre si le parecen razonables los montos utilizados por Monsalve, y qué uso ha hecho él, aclaró que: Yo no he pedido remesas de dinero para gastos reservados, entre otras razones, porque todavía no tengo ningún requerimiento que lo justifique.

“Cuando uno mira hacia atrás, hay semestres completos en que no se solicitan remesas (...) le podré contar yo, en un tiempo más, si tuve que solicitar remesas o no”, agregó.