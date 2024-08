Defensa de Luis Hermosilla anuncia acciones legales contra el Gobierno: Boric “no puede interferir en los procesos judiciales"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El abogado Juan Pablo Hermosilla anunció el miércoles acciones legales contra el Gobierno, tras las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en relación a la medida cautelar de prisión preventiva en contra de su hermano Luis Hermosilla en el marco de la formalización por el Caso Audios.

“Vamos a presentar un recurso de amparo (…) esto depende del Ministerio de Justicia y se ha negado a darle un trato a Luis, como una persona común y corriente, de trasladarlo a Capitán Yáber”, dijo a Radio Infinita, asegurando que "después de la declaración del Presidente, es que es una decisión política”.

El abogado lamentó las palabras emitidas por el mandatario sobre la prisión preventiva, que también fue dictada para la abogada Leonarda Villalobos, indicando que "la justicia y la ley tienen que ser igual para todos. Por eso es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel".

“Lo que pasó con la intervención política del Gobierno es extremadamente grave (…) uno tiene la sensación de que el Gobierno de turno le saca punta al lápiz con sus enemigos políticos”, aseguró el hermano del formalizado del Caso Audios.

Topelberg reconoce que envió grabación a a las autoridades porque "dudaba de la agilidad del Ministerio Público"

Frente a lo anterior, Juan Pablo Hermosilla destacó que “cuando partió este caso señalé que había una variable política, lo dije al inicio. Todo eso desapareció hasta ayer, donde de la nada, el presidente de la República hace una cosa prohibida por la Constitución: no puede interferir en los procesos judiciales, ni menos cuando la propia jueza dijo ayer que no hay opiniones definitivas, que sigue rigiendo el principio de inocencia y que todavía no hay una condena".

"Acabamos de escuchar a la Ministra del Interior, hablar de que habían cosas acreditadas, pero no había nada acreditado. Todavía está el principio de inocencia", aseguró.

El hermano del Luis Hermosilla también acusó una participación transversal dentro del caso, afirmando que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero. Veamos qué fiscales y ministros le pedían favores”.

En ese escenario, comentó que “esto se ha transformado en una cacería de brujas (…) usan a Luis como chivo expiatorio de un sistema del cual profitaban todos”.