Evelyn Matthei (UDI) salta a la cancha en materia tributaria: “No se debieran seguir aumentando impuestos, más bien se debieran disminuir”

Con el objetivo de analizar la coyuntura política y social del país, Sura Advisory Forum realizó un seminario en el que reunió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y al analista político y exdiputado Pepe Auth, quienes hicieron un recuento de la actualidad de las principales preocupaciones ciudadanas.

Los tres invitados coincidieron en que solucionar el tema de la seguridad es fundamental para que la economía repunte y en este sentido la exministra del Trabajo de Piñera señaló que “tanto el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, como el sistema político, pueden terminar arruinando para siempre el futuro de nuestro país”.

A este respecto, la alcaldesa entregó un listado de 14 puntos en los que habría que mejorar para avanzar en seguridad y el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Pero también se abordó el tema de las reformas que se están tramitando en el Congreso, materias en las que la alcaldesa y más probable candidata a la presidencia por Chile Vamos trazó la línea a su sector.

Por lo pronto, se refirió la reforma tributaria, aseverando que lo que el país necesita con urgencia es volver a crecer, haciendo hincapié en que las reformas no recaudan lo mismo que el crecimiento, que –según detalló– genera empleo y bienestar. “Eso significa que no se debieran seguir aumentando impuestos, más bien se debieran disminuir”, enfatizó, argumentando que en actual clima de inestabilidad e incertidumbre, que disminuye la inversión, no parece lógico que se aumenten los impuestos. Esto, justo cuando el Gobierno llegó a acuerdo con la DC para aumentar el impuesto a las personas con ingresos sobre 4,5 millones.

Una postura que coincide con la asumida por su sector en el Congreso en cuanto a la forma de abordar los proyectos tributarios. Siguiendo con esta línea, Matthei señaló que si se necesitan más recursos “tiene que ser sobre la base de disminuir lo más posible la evasión y la elusión”.

Donde marca la cancha es en materia de secreto bancario, respecto de lo cual asegura que si el principal problema que enfrenta el país es el lavado de dinero, “cómo va a ser posible que no tengamos acceso a lo que está pasando en las cuentas bancarias”, reflexionó, añadiendo que dado que el objetivo del crimen organizado es económico, “estar con el secreto bancario tan como lo tenemos, me parece increíble”.

En este sentido, hizo una dura crítica al Servicio de Impuestos Internos (SII), al que calificó de “sumamente malo” y acto seguido se lanzó contra el director del organismo, Hernán Frigolett, señalando que “no está haciendo lo más mínimo por hacer su tarea bien”, particularmente en lo que respecta al comercio informal.

Reforma de Pensiones: “Le veo poco futuro”

En lo que dice relación a la reforma de pensiones que se está tramitando en el Parlamento, Matthei fue categórica: “Le veo muy poco futuro”, sentenció. Salvo, agregó, que se pueda llegar a un acuerdo en que se aumente en un 3% la cotización y que este vaya completamente a la cuenta individual y “olvídense de todas las modificaciones que quieren hacer a la industria, porque, de verdad, que no tienen sentido”. Ello, porque no ve viable aumentar en 6% la cotización en el actual mercado laboral.

De hecho, hizo una propuesta en materia de pensiones, que sacó aplausos entre los asistentes, explicando que un incentivo para la formalidad debiera ser que la PGU aumentara a $ 250 mil sólo para los cotizantes que tengan 25, 30 o más años de cotización. Pero sentenció que aun así, “por ningún motivo” debiera ser universal y más alta, atribuyendo las bajas pensiones de las AFP al actual sistema en que la forma de cálculo incluye a aquellos trabajadores que cotizan mucho menos de los 25 o 30 años, pues “en ninguna parte del mundo hubieran recibido pensión con esa baja cantidad de cotizaciones”, argumentando que en el antiguo sistema, si se imponía menos de lo exigido para pensionarse, lo que menos que se había cotizado se perdía.

La profecía de Auth

Por su parte, Auth aventuró que “si se llega a aprobar algo ya no van a ser las reformas que quiere el Gobierno, sino el resultado de un consenso (…). Yo creo que es una buena noticia para el país, sin duda; porque las únicas reformas que tienen sentido son las que tienen respaldo mayoritario, porque si no, no son duraderas”.

El analista político agregó que “es muy importante (…) que las reformas sintonicen, conversen de alguna manera con el sentido común mayoritario instalado en la sociedad”; por lo que si se llega a aprobar algo, indicó, va a ser muy distinto incluso a lo que aprobó la Cámara en el segundo gobierno de Piñera.