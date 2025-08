Jara y su mensaje a los empresarios: "Si gano la elección, estén tranquilos, seguramente les va a ir bien, como siempre”

Un claro llamado a la confianza al sector privado realizó la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

En el marco de un conversatorio organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) sobre crecimiento y desarrollo, la exministra del Trabajo planteó que “les digo a los empresarios que si gano la elección yo con la centro izquierda, estén tranquilos, seguramente les va a ir bien, como siempre”.

Agregó que “nos interesa que el país crezca, el énfasis en estos cuatro años debe ser capacidad de gestión para ejecutar los proyectos de inversión que hay y atraer nuevos”.

Jara señaló que “comparto que hay que generar más confianza y más que personal, es ver con quiénes he trabajado y avanzado en el sector empresarial y conmigo han avanzado en muchas cosas, como mesas de desarrollo productivo, salario mínimo o la reforma previsional”.

La presidenciable explicó que “lo que hicimos fue con confianza” y aprovechó de señalar que ella va a prometer cosas que pueda cumplir, apuntando a los candidatos de derecha al indicar que “cuando a los empresarios les dicen que van a bajar los impuestos un 12% y a la semana siguiente un 10%, me da la impresión que hay improvisación en eso. Ahí sí que yo desconfiaría”.

Jara volvió sobre la discusión respecto a si es socialdemócrata o capitalista: “Las etiquetas no van conmigo, pero hoy tengo una responsabilidad mayor, soy la candidata ganadora de la primaria de la centroizquierda”.

Debate por demanda interna

La candidata de Unidad por Chile también abordó el programa que elaboró para la primaria, en el que se impulsaba una estrategia de crecimiento basada en el impulso a la demanda interna, sincerando que aquello le "incomodó".

“Había una frase en el programa que hablaba de demanda interna. Por eso es que alguien ya no forma parte de este comando”, apuntó. Cabe recordar que el jefe programático de su candidatura de la primaria, el economista Fernando Carmona, no es parte del grupo de trabajo de cara a la primera vuelta.

Sobre la promesa de un sueldo vital de $ 750 mil, Jara indicó que “la propuesta que tenemos es más allá de la cifra, es que en nuestro país cualquiera persona que trabaje en jornada completa al menos le alcance para vivir”.

Jara también señalo que “yo no soy solo simpática y bailo cumbia…al contrario de lo que muchos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir mal en la vida, tengo mi patrimonio, me ha ido bien porque trabajo y también tengo mi IPhone”.

La llegada de Sutil al comando de Matthei

La candidata del oficialismo también se refirió a la llegada del empresario Juan Sutil al comando de Evelyn Matthei, quien afirmó que Jara es continuadora del actual Gobierno.

Ante sus dichos, Jara indicó que “discrepo porque son configuraciones políticas distintas, se trata de encabezar una alianza de centro izquierda más amplia que la actual del Presidente Boric y que, por cierto, va a tener su propia identidad”.

Y agregó que “me llama la atención sus palabras porque nosotros logramos llegar a muchos acuerdos cuando él era presidente de la CPC y sabe que se puede construir en conjunto. Y aunque sea por razones electorales, en política no todo vale. Es segunda vez que encuentro de él una declaración desafortunada, como la otra vez que me estuvo comparando con Maduro”.

Salario vital

En tanto, el jefe del equipo económico de Jara, Luis Eduardo Escobar, precisó sus dichos respecto a que Jara era socialdemócrata: "Ese es un tema que no vale la pena seguir, me quedo con lo que ella dijo. Tal vez creo que generó más ruido del que esperaba”.

Respecto al salario vital de $ 750 mil, el especialista planteó que “si el número es x o y habrá que verlo, pero lo fundamental es el objetivo de que la gente pueda llegar a fin de mes con su sueldo y vivir decentemente. Responsablemente uno no se puede casar con los números, porque depende del crecimiento y productividad”.

Señaló que ya comenzó el trabajo de construcción de un programa más amplio que presentará el 18 de agosto.