Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en EEUU: “Estamos viendo una transformación radical de la manera en que EEUU observaba el mundo”

Reuniones con inversionistas chilenos en Estados Unidos y con empresas de ese país en el territorio nacional tiene programadas para los próximos días el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés, quien a un mes de la asunción de Donald Trump a la Casa Blanca, sigue de cerca las medidas anunciadas en materia comercial y efectos que podría tener en el plano local.

- ¿Cómo analiza este primer mes?

- En el terreno económico es donde más se ha innovado desde el punto de vista del cambio de Gobierno. Sin embargo, hoy estamos viendo precisamente que hay una transformación radical en la manera en que Estados Unidos observaba el mundo. Por lo tanto, hay una situación de creciente tensión con Europa, hay una situación de encuentro con Rusia; es decir, hay un cambio total de la geopolítica y eso es algo que todavía es muy difícil de evaluar en solo un mes. Se está transformando el mundo bajo nuestros ojos.

En materia arancelaria, el Presidente Trump ha declarado que piensa aplicarle aranceles de 25% a México y a Canadá. El segundo tema serían los aranceles que se aplicarían en general a distintos productos que considera EEUU que están siendo manipulados, ya sea de porque están haciendo dumping en el caso del acero, por ejemplo, acusando a China de hacerlo y a México de canalizarlo; y el aluminio que también ha sido mencionado y empezarían a regir estos aranceles el 12 de marzo. El único arancel que se ha implementado en este momento es el 10% a China.

Además, se publicaron esta semana los anexos con los códigos arancelarios del aluminio y el acero. Los hemos visto, porque efectivamente nosotros tenemos exportaciones a EEUU de ferromolibdeno, que sería aquello que aparece como acero en nuestra lista arancelaria. Pero no está incluido. Nosotros exportamos US$ 191 millones en acero supuestamente, pero US$ 186 millones es ferromolibdeno, por lo tanto, el impacto es menor.

- ¿Y respecto a lo que se habla del cobre, que también lo anunció en su momento Trump?

- Mencionó el cobre y otros metales, pero hay una carta enviada por los productores de cobre de los EEUU al Presidente Trump, en el cual le señalan que una mina en abrirse se demora 29 años y, por lo tanto, EEUU necesita desarrollar el cobre, pero lo primero que necesita es que el cobre se introduzca dentro de los metales estratégicos de la lista que tiene EEUU. Esa inclusión del cobre en metales estratégicos podría ayudar a fomentar la inversión dentro del país para producir más cobre, pero que mientras eso no ocurra, los exportadores confiables -como Chile y Perú, dice la carta- son bienvenidos.

Con esto, se le está señalando al Presidente Trump que no es conveniente aplicar el arancel en este momento. Incluso los clientes principales de Codelco aquí, en términos de que compran cobre, declaran que un arancel de 25% no es soportable para ellos.

- ¿La inflación puede ser un factor para no aplicar arancel al cobre?

- En una entrevista el Presidente Trump señalaba que no le preocupa la inflación y que la inflación es un producto del gobierno anterior. Sin embargo, varios parlamentarios republicanos han señalado que la política arancelaria, si se hace en la magnitud en que está anunciando el Presidente, podría traer consecuencias muy serias para la lucha contra la inflación.

Por lo tanto, hay un cuadro de incertidumbre. Es evidente que el arancel cambió de naturaleza. Ya no es una aplicación que permitía en ciertas condiciones la OMC. Hoy es una decisión presidencial.

Pero naturalmente que una de las circunstancias será si favorece o no a la economía norteamericana internamente y no me da la impresión de que una aplicación de aranceles al cobre hoy pueda ser vista como favoreciendo a la industria norteamericana.

-¿Hasta qué punto en nuestra relación comercial con EEUU el TLC nos blinda?

- Es difícil contestar eso, por cuanto es cierto que nos debe blindar desde el punto de vista del derecho internacional. También es verdad que el Presidente ha aplicado o está amenazando con aplicar aranceles a Canadá y a México, con los cuales se firmó una renovación del Acuerdo de Libre Comercio durante su administración anterior. Por lo tanto, EEUU al aplicar estos aranceles estaría de alguna manera contradiciendo lo que la primera administración Trump suscribió con Canadá y México. Y supongo que ellos van a pedir una reapertura para negociar el conjunto del tratado de nuevo, lo que podría retrasar muchísimo todo el proceso, pero es difícil de saber por cuánto.

- ¿Hay inquietud de inversionistas de EEUU o de empresas chilenas por las medidas arancelarias?

- Nosotros tenemos permanentes reuniones principalmente con inversores norteamericanos en Chile. De hecho, tengo planeada una reunión masiva con un grupo representativo de las empresas que invierten en Chile la próxima semana. Me interesa conocer cómo ellos ven que las medidas actuales en EEUU inciden sobre sus proyectos. Con respecto a los empresarios chilenos que invierten acá. Bueno, ellos están produciendo en EEUU y, por lo tanto, no se verían afectados a ningún tipo de arancel ni de impuesto particular. Al contrario, EEUU lo que quiere, y así lo ha dicho muy claro el Presidente Trump, es que las empresas inviertan en EEUU, no que inviertan afuera.