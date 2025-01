Matthei entra al debate por el alza de la deuda pública: “No puede seguir creciendo porque el pago de intereses nos va a asfixiar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La candidata presidencial de Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, entró hoy al debate respecto al creciente nivel de endeudamiento del sector público, señalando que no puede seguir creciendo porque eso implicaría no poder enfrentar con recursos programas de seguridad ciudadana o sociales.

La exalcaldesa de Providencia, luego de reunirse con la directiva de RN, partió abordando las negociaciones para lograr un acuerdo en reforma de pensiones, señalando que sus reparos eran por el segundo informe técnico del grupo de expertos y que nunca se refirió a lo que los senadores discuten sobre el bono tabla y otros temas más específicos.

Sin embargo, precisó que “lo que sí me compete y fue mi tema, es aumentar la deuda. Nosotros ya estamos en que sobre el 42% del PIB ya es deuda y no puede seguir creciendo, porque el pago de los intereses nos va a asfixiar y no vamos a poder hacer ningún tipo de programa de seguridad ciudadana o social si seguimos aumentando la deuda”.

La exministra agregó que “en ese sentido, efectivamente conversamos con los senadores y eso está ordenado. Ese fue el punto que me complicó, pero no tengo dudas que nosotros tenemos que empezar a llegar a buenos acuerdos en distintos temas como en el control de la frontera, del crimen organizado, en disminuir las listas de espera y pensiones”.

Reiteró que “sentarse a negociar requiere coraje, porque uno sabe que no va a conseguir todo lo que quiere y si no hay gente con coraje vamos a seguir en el estancamiento y con los múltiples problemas que tenemos”.

Unidad para parlamentarias

La candidata también solicitó unidad a la oposición para enfrentar las elecciones parlamentarias de este año, indicando que “en las parlamentarias no hay segunda vuelta como en la presidencial, si vamos en dos o más listas distintas, vamos a perder a muchos parlamentarios como perdimos gobernadores y alcaldes por no ir en lista única”, enfatizando que “si queremos devolver la tranquilidad a los chilenos, eso requiere unidad. La ciudadanía no va a entender a los que insisten en irse por fuera”.