Natalia González: “Me parece que todo lo que se aprobó en materia de derechos es buena noticia para el país”

Tiene la convicción de que el debate acerca de cuántas de las discusiones que se han dado en el Consejo Constitucional son constitucionales, cuántas son de política pública; cuánto corresponde incluir en la Constitución y cuánto no, es “sano y razonable de tener”. Y, asegura que pese a las críticas del oficialismo a los cambios introducidos por el pleno del Consejo Constitucional, este último ha sido “respetuoso” del texto elaborado por la Comisión Experta.

- Con lo que se votó la semana pasada en materia de derechos, ¿diría que se avanza en forma positiva?

- Me parece que todo lo que se aprobó el jueves es una buena noticia para el país, para nuestras aspiraciones de progreso, para quienes aspiran a más oportunidades. Porque en la normativa aprobada, en buena medida, no sólo respeta lo que ya se había aprobado en la Comisión Experta, sino que, desde mi punto de vista, lo perfecciona y lo profundiza.

- Entre las normas que se aprobaron está la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones, ¿qué significa que eso esté en la Constitución?

- Cuando uno ve la Constitución vigente en materia de seguridad social y hace una interpretación armoniosa entre ese derecho y el derecho de propiedad, se da cuenta que hay una vinculación bastante directa. Sin embargo, hemos visto en el debate de los últimos años que buena parte de la doctrina cuestionó esa vinculación directa. Y cuando los diseñadores de política pública se desentienden tanto del texto como del espíritu de la Constitución vigente, en la discusión constitucional no te puedes abstraer de eso, porque las constituciones no son textos etéreos, sino que son fruto de los momentos políticos.

- ¿Si se aprobara esta propuesta, tendría efectos sobre la reforma que el Gobierno está tratando de impulsar en el Congreso?

- Podría tener efectos. Por de pronto, sí choca con algunas ideas que estaban planteadas inicialmente en el debate, como lo de las cuentas nocionales. Y creo que no hay que alarmarse porque ciertas políticas públicas que se puedan promover, el día de mañana no se concilien razonablemente con la Constitución ni actual, ni la que sigue, porque justamente la Constitución pone ciertas limitaciones a quienes ejercen el poder, para que se muevan dentro de ese marco.

- A propósito de derechos de propiedad, ¿cuáles son los principales efectos de lo que se aprobó en esta materia?

- En materia de derecho propiedad queda muy similar a como está planteado en la Constitución vigente y, más que nada, es una suerte de reafirmación de la importancia de ese derecho como un pilar, por así decirlo, de las sociedades libres, a las que Chile quisiera aspirar. Pero es quizás una reacción, y fue también la de la Comisión Experta, a lo que ocurrió con la convención. Porque ahí sí el derecho de propiedad sufría de severas mermas.

-¿Lo mismo ocurre con el derecho de aprovechamiento de agua?

-Sí. El nuevo Código de Aguas se dicta dentro de un marco constitucional que establece que sobre el recurso agua no hay derecho de propiedad, sino que el derecho de propiedad es sobre el derecho que te dan para aprovechar ese recurso. Por eso es conciliable que el agua sea un bien nacional de uso público y sobre ese bien se pueden otorgar derechos que están amparados por un derecho de propiedad. Acá se reafirma nuestra tradición constitucional. Y el texto de la Comisión Experta también lo dice, quizás con otro lenguaje.

- Llamó la atención que Chile Vamos se sumara a Republicanos en la eliminación del pago de contribuciones a la vivienda principal ¿qué pasó ahí?

- Es un tema súper discutible, no es un tema zanjado… hay que mirar, reflexionarlo, estudiarlo. Pero se ha difundido poco la norma transitoria asociada a esa exención, porque más allá de no hacerse efectiva de inmediato, si se aprobara en diciembre, las personas que están sujetas hoy día a una sobretasa no sólo la van a seguir pagando, sino que además van a pagar la tasa de contribuciones que les corresponde. Pero no me parece que sea impertinente a la discusión constitucional, porque conceptualmente, el principio en materia tributaria es que lo que se graba son las rentas. Es interesante la discusión de por qué existen los impuestos al patrimonio.

- ¿Comparte la crítica de que Chile Vamos se ha homogeneizado con el Partido Republicano?

- No la comparto. Porque, en la Comisión de Sistema Político, que es la que vi más de cerca, el ambiente que vi en todo momento fue de un diálogo genuino entre UDI, RN, Evópoli y Republicanos de llegar a puntos comunes y de conversar nuestras diferencias.

-¿Cuál es su expectativa respecto del trabajo que deberá realizar la Comisión Experta nuevamente?

-Sin duda vamos a llegar varios expertos con miradas distintas a esa instancia. A mí me parece que lo que va aprobado hasta ahora es bastante respetuoso del texto experto y otros podrán llegar diciendo todo lo contrario. Eso va a implicar algún grado de dificultad para ponernos de acuerdo. Y espero que no se lea como que la Comisión Experta le viene a enmendar la plana al consejo, porque eso sería tremendamente perjudicial. Pero percibo que vamos a ser capaces de concordar un texto de observaciones que, ojalá, sea razonable y no en un tono de decir que lo que se ha aprobado nos dirige hacia el despeñadero.