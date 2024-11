Oficialismo se cuadra con Boric tras denuncia, mientras la oposición pide responsabilidad y apunta a plazos en que se conoció

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Este martes, actores del mundo político han reaccionado a la acusación de presunto acoso sexual por hechos de hace 10 años contra el Presidente Gabriel Boric. La denuncia fue presentada el 6 de septiembre pasado a la Fiscalía Regional de Magallanes, pero se hizo del conocimiento público anoche.

Luego que el abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela, dijera a los medios que “no tenemos nada que esconder, el Presidente ha sido víctima de una serie de actos que quedarán perfectamente establecidos en la investigación”, el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, aseguró en Tele13 Radio que los supuestos delitos estarían prescritos: “Los delitos imputados, al año 2014 no estaban tipificados (...) Y si es que hubieran sido delitos, han transcurrido más de 10 años, por lo tanto estarían prescritos”.

En la misma línea, el diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibañez, apuntó en radio Pauta y radio Duna que el Presidente sería la víctima.

Mientras tanto, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, hizo énfasis en la necesidad de prudencia en torno al caso. “Hablamos de que el acusado es el Presidente de la República, por lo cual requiere la máxima prudencia de todos los actores políticos”, dijo a radio ADN.

Asimismo, afirmó que “no debiese ser difícil esclarecer los hechos, por el fondo de la denuncia”.

Ramírez también apuntó al tiempo transcurrido desde que se hizo la denuncia, el gobierno tuvo conocimiento y se dio a conocer.



"Me llama la atención que hayan pasado dos meses y medio (...) el abogado dijo algo como que ‘a nosotros nos correspondía solamente tomar conocimiento’, como diciendo que estaba imposibilitado de darlo a conocer. Puede que esa sea una explicación jurídicamente suficiente, no estoy diciendo que no, pero creo que acá esto tiene que tratarse con la máxima responsabilidad por parte de todos”.

Al igual que Ramírez, el senador Iván Moreira (UDI), advirtió en radio pauta que “estos temas no es bueno politizarlos tanto porque se pierde la credibilidad”.

La ex ministra de la mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, también se refirió a la contingencia; y durante una intervención en Tele13 radio instó al Frente Amplio a “hacer un mea culpa institucional frente al país (...) pensando primero en la denuncia contra Monsalve, pero particularmente en la denuncia que el propio abogado del Presidente Boric ha hecho pública, respecto de cómo se fue debilitando el Estado de derecho y la presunción de inocencia respecto de las causas que tenían que ver con mujeres".