Presidencias del Congreso: Oficialismo de mero espectador en el Senado y un panorama incierto en la Cámara

Última semana de vacaciones y no sólo comienzan a tomar fuerza las campañas presidenciales ya en curso, sino que las eventuales cartas del oficialismo debieran tomar una definición que quedó en stand by en enero. En medio de este escenario, en el Congreso se retoma en marzo la actividad legislativa y también hay decisiones que tomar respecto de las respectivas mesas de la Cámara y el Senado. Con el antecedente de que el año pasado, en la Cámara Alta, se rompió el acuerdo entre el oficialismo, la UDI y Evópoli, llegando a la presidencia el senador de Renovación Nacional (RN), José García Ruminot, partido que por no participar en el acuerdo original no tenía opción de llegar a la cabeza del Senado.

El elemento clave el año pasado, para que el PPD –bancada a la que le correspondía la presidencia- no llegara al cargo, fue la postura asumida por los senadores demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, quienes concretaron en esa ocasión el lento acercamiento hacía la oposición, tras la renuncia a la Democracia Cristiana (DC) en octubre de 2022. Sus votos fueron clave para que RN pusiera a uno de los suyos en la presidencia, escoltado por Walker en la vicepresidencia.

¿Una oposición ordenada?

Aunque ni en la oposición ni en el oficialismo quieren adelantar el contenido de las conversaciones, en principio, desde Evópoli aseguran que abogarán por el cupo que les pertenece, según el acuerdo opositor, con la figura del senador Felipe Kast; mientras que, si bien advierten que aún restan negociaciones para sellar el proceso, desde el gremialismo pareciera que habría apoyo para que el actual presidente de la Comisión de Hacienda asuma la dirección del Senado. Lo que daría por cerrado el debate, si es que no fuera porque en RN estarían interesados en coger la posta de García y terminar el periodo presidiendo la Cámara Alta.

Los senadores oficialistas siguen con atención este proceso. Lo admitan en público o no, están conscientes de que si la oposición se ordena, no hay ninguna posibilidad de que uno de sus filas llegue a la testera, ni siquiera a la vicepresidencia. Tal como ocurrió el año 2024. Pese a que éste es más relevante por ser año electoral.

En este sentido, el senador socialista Gastón Saavedra reflexiona acerca de que si la oposición se divide respecto a la figura para reemplazar a García y “el nombre de la presidencia” necesita de los votos del oficialismo, existiría una posibilidad de que se llegara a algún acuerdo en esta materia. Pero aclara que para eso habría que hablar de una real “integración”, una que diera pie a una “mesa pluralista”.

Acuerdo administrativo de la Cámara

Mientras tanto, en la Cámara Baja el proceso no está mucho más claro. Si bien la mayoría coincide en que en este último período le correspondería a un representante del Frente Amplio (FA) asumir la presidencia, el diputado Rubén Oyarzo (exPartido de la Gente), ha puesto en duda el acuerdo administrativo de 2022, asegurando que el último periodo de la presidencia de la Cámara le corresponde al PDG; no obstante, esa bancada ya no existe.

Por su parte, el jefe de la bancada del FA, diputado Jaime Sáez, sostiene que la colectividad no sólo está por respetar el acuerdo administrativo, sino también en aportar a la gobernabilidad de la Cámara, por lo que “nuestra aspiración es conducir el último periodo, que es lo que corresponde según el acuerdo al que se llegó entre distintas fuerzas políticas”. Pese a que no quiso adelantar los nombres que están evaluando. Lo que deja claro el parlamentario es que su partido no pretende renunciar a la posibilidad de conducir la Cámara y asevera que la discusión sobre el tema “se va a ir precipitando a partir de marzo y que debiese final en abril con un acuerdo”.

Exbancada PDG la gran incógnita

El escenario está poco claro. Al punto que hay quienes le atribuyen al Partido Socialista (PS) interés por quedarse con la dirección de la Cámara, arguyendo que este último periodo coincidirá con la carrera presidencial y parlamentaria. Rumores como muchos otros puedan surgir hasta que se despeje el tema.

Incluso, como ha sido la tónica de cada año, no sorprendería que la oposición nuevamente intente sellar un acuerdo lo más amplio posible para llegar finalmente a ocupar la presidencia. Tal como lo ha intentado en periodos anteriores, pero esta vez con éxito. Su interés sería más que en los anteriores, por la misma razón que se le atribuye al PS estar tras la presidencia y es que es año electoral. De producirse un escenario favorable para la derecha en la Cámara, se podría dar el cuadro de que el sector se quede con ambas cámaras, lo que redundaría en una muy mala performance para el oficialismo.

Por su parte, el vicepresidente de esta Corporación, diputado Eric Aedo (DC), analiza que lo importante de la renovación de la mesa es que el candidato a presidirla tenga una mayoría de votos que lo sustente para que resulte electo. Por lo que advierte que actualmente ya no existe una de las bancadas que dio sustento a la actual mesa –la bancada del Partido de la Gente- y sus diputados están dispersos en bancadas de la oposición y el oficialismo. Desde ese punto de vista, asegura que llegar a un acuerdo este año “va a ser mucho más complejo”.