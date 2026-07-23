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Quiroz confirma veto supresivo por anatocismo y enfrenta críticas de municipios por restitución de recursos al FCM: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa”

Frente al alza del petróleo y lo que sucederá en Chile afirmó: “No podemos independizarnos de los precios internacionales, eso está claro. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque ese ajuste vaya a ser más paulatino”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 12:54 hrs.

Reactivación Proyecto de ley Jorge Quiroz petróleo Rodolfo Carrasco
<p>Quiroz confirma veto supresivo por anatocismo y enfrenta críticas de municipios por restitución de recursos al FCM: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa”</p>

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