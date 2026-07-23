Quiroz confirma veto supresivo por anatocismo y enfrenta críticas de municipios por restitución de recursos al FCM: “Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa”

Frente al alza del petróleo y lo que sucederá en Chile afirmó: “No podemos independizarnos de los precios internacionales, eso está claro. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque ese ajuste vaya a ser más paulatino”.

Luego de participar en el comité económico en La Moneda el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al impasse sucedido este miércoles en el despacho de la última norma del proyecto de reconstrucciónafirmando que no fue un fracaso y confirmó que el Ejecutivo va a presentar un veto supresivo para evitar el fin del anatocismo.

Respecto de los vetos, Quiroz indicó que van a verlo “en su minuto”. Y aseguró que, “por lo menos, va a estar el anatocismo. Hay un informe del Banco Central y un informe de la Comisión de Mercado Financiero y basado en esos informes técnicos es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado”.

Asimismo, explicó los efectos negativos que puede tener la norma, que fue incluida por parlamentarios de oposición. “Si uno mantiene la norma del anatocismo, lo que pasa es que al final sube el costo del crédito, se distorsiona el mercado financiero y en esto siempre hay que escuchar al Banco Central, una entidad independiente y técnica. Hay que escuchar a la Comisión del Mercado Financiero, también una entidad estrictamente técnica, para legislar en bien del país".

Y agregó: “Ustedes han visto también, por ejemplo, que el propio asesor económico de la excandidata Jeannette Jara compartió eso;,o sea, estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del Partido Comunista hasta el Banco Central; así que démosle ahí un crédito a la opinión técnica”.

Respecto al retiro de la discusión inmediata del proyecto de reconstrucción para evitar que no se aprobará la compensación del 100% que propone el gobierno para los alcaldes por falta de votos del propio oficialismo afirmó que “no hubo en ningún caso un fracaso. Recordemos que se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, se aprobó en la Cámara de Diputados y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado, donde el comité de la UDI pidió la postergación y bueno, se postergó hasta vuelta la semana distrital. Así es que no, no lo veo como fracaso”.

Respecto a la insistencia de algunos alcaldes por garantizar que no serán afectados los recursos por la exención de las contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años sostuvo y mejorar la redistribución de ese fondo sostuvo que “mire, esto es muy sencillo. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan”.

Alza del petróleo

Quiroz también se refirió al alza del precio del barril de petróleo internacional que superó los US$ 100 y el aumento del valor del dólar afirmando que “esta es una guerra que alcanzó características intercontinentales. Se está extendiendo la guerra en Medio Oriente, también en Rusia ha habido mucho daño a refinerías; y es un tema que afecta a Chile y que tenemos que enfrentar con responsabilidad”.

“Nosotros no podemos independizarnos de los precios internacionales, eso está claro. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque ese ajuste vaya a ser más paulatino y eso lo podemos hacer en este minuto, porque ha ido avanzando bien el proceso de racionalización de gasto”, añadió.

Según la autoridad, actualmente es posible contar "con algunos márgenes mayores que nos permiten tener algún grado de gradualidad mayor y además que como se hizo ya un ajuste importante, estamos más cerca de los precios internacionales en lo que estábamos hace tres meses atrás”.

Enfatizó que “es evidente que esta es una noticia adversa, siempre recordando que esta situación es muy volátil, porque hace dos semanas o tres semanas estábamos en tregua, se complicó. Ahora ¿quién sabe cómo va a ser el lunes? Así que no nos adelantemos a especular”.

“Lo que sí está claro es que nosotros tenemos que no distanciarnos excesivamente los precios internacionales, porque eso tiene un costo muy grande. Se necesita tener racionalidad fiscal”, porque “tenemos que enfrentar ahora e ir con ayuda como corresponde a todas las regiones que están afectadas por esta tragedia climática y hay que asignar bien los recursos”, concluyó.