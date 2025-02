Senador Coloma (UDI) instó al Gobierno a calcular bien los ingresos tras advertencia del CFA

El parlamentario opositor explicó que durante la discusión del Presupuesto 2025, su sector hizo ver al Ejecutivo que había un error en esa cifra y, por eso, accedió a rebajarla en US$ 600 millones.

Este jueves el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se pronunció acerca del déficit fiscal, en medio del incumplimiento del objetivo en 2024; junto con lo cual señaló que el ajuste para 2025, anunciado por la Dipres de US$ 635 millones, resulta “insuficiente” y llamó a Hacienda a adoptar medidas a la brevedad.

A partir de este pronunciamiento, esta mañana de viernes el senador Juan Antonio Coloma (UDI), integrante de la Comisión de Hacienda, aseguró que en la discusión del Presupuesto 2025 la oposición advirtió al Ejecutivo que los ingresos estaban mal calculados “, que estaban ingresando mucho más de lo que, efectivamente, iba a ocurrir”.

Lamentablemente, teníamos razón. El Consejo Fiscal Autónomo acaba de decir que faltan US$ 1.500 millones más de bajar los ingresos, porque la economía no está bien.

Por lo que tras una discusión, el Ejecutivo accedió a rebajar en US$ 600 millones los ingresos, explicó Coloma, quien agregó que “lamentablemente, teníamos razón. El Consejo Fiscal Autónomo acaba de decir que faltan US$ 1.500 millones más de bajar los ingresos, porque la economía no está bien”.

Tras lo cual, el senador opositor insiste en que el Gobierno tendrá que ajustar los gastos, porque de lo contrario habrá más deuda y, por tanto más déficit. Y concluyó advirtiendo de que “este es un ejemplo claro de por qué el Gobierno tiene que hacer mejor las cosas, que calculen bien los ingresos, (porque) los problemas son mucho más graves cuando hay errores en esa materia”.