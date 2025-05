UDI lleva a la Contraloría relación sentimental Tohá-Marcel: acusa intervención electoral

Sin mucho aspaviento, la semana pasada, la UDI ingresó un oficio a la Contraloría con el objeto de solicitar su pronunciamiento acerca de una serie de actos de intervención electoral del Gobierno; este martes el timonel de la colectividad, diputado Guillermo Ramírez, confirmó que tras conocer la relación sentimental entre la candidata presidencial del Socialismo Democrático (SD), Carolina Tohá, desde que era ministra del Interior, y el titular de Hacienda Mario Marcel, agregaron nuevos antecedentes a dicha denuncia.

El dirigente cuestionó duramente al Gobierno, por lo que calificó como una violación al principio de prescindencia en el actual escenario preelectoral, apuntando directamente a los ataques reiterados hacia candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“También se falta a la prescindencia cuando se ataca de manera constante, permanente y con saña a una sola candidata, en este caso a Evelyn Matthei”, afirmó Ramírez, insistiendo en que el Ejecutivo ha cruzado los límites legales que regulan su comportamiento durante los procesos electorales. El presidente gremialista, detalló que la UDI entregó a la Contraloría nuevos antecedentes se tome una decisión informada sobre el tema.

Concepto de prescindencia

“Más que acudir nuevamente al órgano contralor, lo que hemos hecho es acompañar nuevos antecedentes para que la contralora (Dorothy Pérez) tenga todo lo necesario para tomar una buena definición”, indicó. Según el líder de la UDI, el concepto de prescindencia va más allá de no manifestar apoyo explícito a una candidatura y que “el Gobierno interpreta prescindencia como no apoyar a un candidato, pero no tiene problemas en ensañarse contra una candidata”, enfatizó.

Por lo que agregó que para “nosotros, prescindencia es no solamente no apoyar a un candidato en particular, sino también no atacar de forma sistemática a uno solo, como lo están haciendo con Evelyn Matthei” y acusó que el Gobierno está actuando de manera activa en el proceso electoral, lo cual está explícitamente prohibido por la ley: “Entendemos por qué lo hacen: le tienen miedo, saben que es la única que gana en todos los escenarios. Pero eso no los habilita para hacer lo que están haciendo, que es ensañarse contra una sola candidata”, insistió.