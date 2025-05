Plataforma de trading de activos eToro se dispara 29% tras su exitosa apertura a bolsa en Nueva York

Las acciones de la firma israelí cerraron este miércoles a US$ 67, por encima del precio de la Oferta Pública Inicial de US$ 52 por papel. La operación otorga a eToro un valor de mercado de más de US$ 5.500 millones. Las acciones cotizaron en el Nasdaq bajo el símbolo ETOR.