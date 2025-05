Plataforma de trading de activos EToro se prepara para salir a bolsa en EEUU la próxima semana

EToro Group está considerando lanzar su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos a partir de la próxima semana. Esto, luego de que la plataforma de comercio e inversión pausara sus planes de cotización en medio de la volatilidad bursátil relacionada con los aranceles.

La empresa, con sede en Israel, había solicitado a finales de marzo su salida a bolsa a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos; sin embargo, decidió de retrasar su oferta a principios de abril.

Aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva y aunque EToro podría aplazar su lanzamiento, el representante de la empresa declinó hacer comentarios.

El lanzamiento convertiría a EToro en una de las primeras compañías que retrasaron los planes de salida a bolsa en Estados Unidos tras los anuncios de aranceles del presidente Trump el 2 de abril en reanudar los esfuerzos de cotización. El llamado Día de la Liberación de Trump provocó una ola de volatilidad en las bolsas, con el denominado índice "del miedo" VIX disparándose.

Fundada en 2007, EToro ofrece una plataforma en la que los usuarios pueden operar y seguir a los principales inversores en activos como acciones y criptomonedas. La empresa intentó anteriormente salir a bolsa a través de una fusión con una Empresa de Propósito Especial (SPAC, sigla en inglés) con una valoración de US$ 10.400 millones.

La compañía ingresó una comisión total de US$ 931 millones en 2024, con ingresos netos de US$ 192 millones, según mostró la presentación dce la OPI. Eso se compara con una comisión de US$ 639 millones e ingresos netos de US$ 15,3 millones el año anterior.

Las acciones de su rival Robinhood Markets, que ofrece una gama similar de servicios de negociación, han subido más de 16% en el último mes.

EToro completó una ronda de financiación en 2023 que la valoró en US$ 3.500 millones, con la participación de patrocinadores como ION Group y el Vision Fund 2 de SoftBank. Entre sus principales accionistas figuran las filiales de Spark Capital y Andalusian Private Capital, según consta en la notificación.

La oferta es liderada por Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group Inc, UBS Group AG y Citigroup Inc. Se espera que las acciones de EToro coticen en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ETOR.