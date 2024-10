Enel incumpliría cantidad de horas de interrupción máxima en 45% de las comunas de la RM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los extensos cortes de luz que sufrieron clientes en medio de las intensas precipitaciones y vientos registrados en los últimos temporales ya se están traduciendo en cifras preocupantes, específicamente, a la hora de observar el indicador SAIDI. Los números vuelven a poner en el centro a Enel que, precisamente, desde agosto enfrenta un camino cada vez más cuesta arriba desde que se iniciara un proceso de caducidad de la concesión en la Región Metropolitana.

Si bien el indicador SAIDI -que establece una cantidad de horas de interrupción máxima permitida al año, dependiendo del nivel de densidad que tiene la firma en cada comuna- se acostumbra a informar de forma consolidada, según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la que tuvo acceso Diario Financiero, es posible advertir el desempeño por empresa distribuidora.

“Comparto la misma frustración que tiene usted con esa distribuidora en particular. También hubiera esperado que ya hubieran pagado”, dijo Pardow a vecino por el pago de compensaciones.

Con cifras acumuladas a septiembre de este año, el SAIDI revela que Enel Distribución ya superó el máximo permitido en 12 de las 33 comunas que involucran su concesión en la Región Metropolitana.

Pero incluso pueden ser 15 las comunas en cuestión. La proyección de la entidad fiscalizadora indica que la firma de capitales italianos estaría superando en tres comunas más de lo permitido. Es decir, Enel podría terminar el año con casi la mitad (45%) de sus comunas fuera de norma.

En contraste, CGE terminaría con el 2% de comunas fuera de norma, mientras Saesa y Chilquinta con ninguna en esta condición.

En cuanto al desempeño de calidad de suministro, se plantea que Enel está dentro de las empresas con menor gasto planificado al 2024, siendo una de las que menos invierte por cliente ($ 2.460). Mientras, CGE y Saesa invierten $ 10 mil por cliente.

Se considera como gasto las actividades de mantenimiento que corresponden principalmente a inspección pedestre, termografía, poda de árboles e inspección visual a transformadores.

En tanto, de acuerdo a los planes de inversión de Enel, tanto planificado -lo que informó al inicio del año que realizarían y su valorización (gasto o inversión) durante el año en curso- y real -lo que informaban al término del año como efectivamente ejecutado-, la Superintendencia constata una baja notoria en 2023. Dicha información se recogió luego que Enel contestara un oficio de la SEC respecto el cumplimiento de las actividades asociadas a los planes de inversión del año pasado.

Para el plan de mantenimiento 2024, Enel presenta un avance de un 42% en la actividad de “poda”, siendo su fecha de término el 31 de diciembre de este año. Sn embargo, para el plan de invierno, cuya fecha de conclusión fue el 30 de agosto de este año, la empresa ejecutó el 43% de la actividad de “poda”. Eso sí, el 100% de avance se logró en dos actividades: inspección pedestre y visual; y termografía.

Cabe recordar que la SEC debe preparar un informe técnico que será enviado al Presidente de la República que contemplará la revisión de estándares y obligaciones normativas considerando también aspectos relevantes de la auditoría que se ha encargado para revisar los procesos internos de la firma.

“Comparto la misma frustración”

Este miércoles, en el marco de la Feria de Servicios Movilizados, desarrollada por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la comuna de San Miguel, el ministro de Energía, Diego Pardow, fue consultado por un vecino del lugar por los descuentos que no se han aplicado por los cortes de suministro. La autoridad indicó que los clientes de Enel no verán reflejados aún esos descuentos en sus respectivas boletas. “Comparto la misma frustración que tiene usted con esa distribuidora en particular. También hubiera esperado que ya hubieran pagado”, le comentó.

Y añadió: “Estoy de acuerdo con usted. Nosotros estamos con los procedimientos institucionales correspondientes para apurar. En el caso de CGE, que también atiende a la otra mitad de esta ciudad, ya lo han pagado. Nosotros hubiéramos esperado que en el caso de Enel ya lo hubieran hecho. Tenemos un proceso sancionatorio en curso precisamente para eso”.

En la actividad, que tenía como foco entregar detalles de la segunda convocatoria para solicitar el subsidio eléctrico, Pardow reafirmó que hay un acuerdo para votar en general el proyecto que busca triplicar la cobertura de este beneficio el próximo miércoles en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

El secretario de Estado hizo un llamado a que las familias postulen porque este es un subsidio que crece a medida que sube el número de habitantes del hogar. “Estamos hablando de un alivio significativo para el bolsillo de las personas. Si se trata de un hogar de cuatro personas estamos hablando de un subsidio semestral cercano a los $80.000, es decir, del orden de los $15.000 mensuales, que va a estar vigente durante todo el año 2025, 2026 y 2027 acompañando a las personas”, sostuvo.