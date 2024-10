Gobierno inicia nuevo proceso de postulación al subsidio eléctrico y confía en aprobación de proyecto que viabiliza su financiamiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio de las alzas en las cuentas de la luz, este lunes a las 10.00 horas se inició un nuevo proceso de postulación del subsidio eléctrico para familias vulnerables, el que estará abierto hasta el 6 de noviembre. Esto, mientras se discute en el Congreso el proyecto de ley que busca triplicar la cobertura de este beneficio, el que ha estado marcado por la fuerte oposición de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) que fueron incorporados en el esfuerzo de recaudación.

Considerando que el financiamiento de esta nueva convocatoria depende de la aprobación de los mecanismos de financiamiento que hoy están en discusión en el Congreso, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció: "Nosotros esperamos que efectivamente la ley se apruebe a la brevedad para que podamos llegar a tiempo para el pago de estos subsidios".

En esa línea, sostuvo que "la decisión de hacer este proceso administrativo en paralelo a la tramitación legislativa, fue una decisión que tomamos en conjunto con los parlamentarios de Gobierno y de oposición en esta mesa técnica que terminó hace algunas semanas y por lo tanto nuestra perspectiva es que obviamente este proyecto se va a aprobar".

El secretario de Estado precisó que el proyecto se votará en general la semana del 15 de octubre y "esa fecha se mantiene".

"Nuestra expectativa es que ojalá la discusión legislativa sea lo más breve posible. Sin perjuicio de eso, es importante entender que como estamos estableciendo nuevos mecanismos de financiamiento, esos nuevos mecanismos de financiamiento lógicamente generan observaciones y una conversación que esperamos que se dé de la manera más constructiva posible y de la manera más breve posible", sostuvo.

La autoridad reiteró que tienen "perspectivas optimistas de la aprobación", pero recalcó el llamado a los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, "que dentro de sus múltiples preocupaciones hay que entender también que el Congreso está con muchas preocupaciones distintas. Está la Ley de Presupuesto también en el Congreso, pero que ojalá nos podamos hacer tiempo también para tramitar este proyecto de ley que es tan importante para las familias chilenas".

Consultado por si existe un "plan B" en caso que no se alcance a votar el proyecto de aquí a fin de año, teniendo en cuenta que se requieren US$ 900 millones, Pardow remarcó que "es muy importante entender que este es un proceso administrativo que hicimos en paralelo a la tramitación de este proyecto de ley, porque con el Congreso, a partir de la Mesa Técnica, llegamos a ciertos acuerdos mínimos, entre ellos avanzar en paralelo sobre la base de un conjunto de pilares sobre los cuales podemos discutir, pero que sin perjuicio de ello, es importante avanzar".

"Para poder llegar a tiempo a las urgencias de las familias chilenas es necesario avanzar en este proyecto de ley y no ponernos a pensar en planes B, planes C o planes D. Este es la solución que tenemos hoy día a mano para responder a las urgencias de las familias chilenas", sentenció.

Pardow indicó que este descuento se pagará mensualmente a partir de enero de 2025 y, de aprobarse la ley, estará vigente hasta el 2027. "Las cuotas fueron del orden de los $ 20.000 para un hogar de una persona a alrededor de $ 30.000 para un hogar de tres personas y $ 43.000 para un hogar de cuatro personas. Estos montos se duplican en términos sencillos para el próximo semestre. O sea, estamos hablando de 50, 60, 80.000 pesos, dependiendo del tamaño de la familia, semestrales", detalló.

Consideraciones para la segunda convocatoria

La autoridad recordó que las alzas de octubre son del orden de un 20%: "Eso significa que una persona que pagaba una cuenta de $ 20.000 en septiembre, pagará una boleta de alrededor de $ 24.000 en octubre, "20% no es el doble ni el triple".

Sobre esto último, indicó que eso no corresponde con este proceso de estabilización. De esta manera, explicó, "si es que no ha habido un cambio en los patrones de consumo, si es que las personas en sus casas no incorporaron un aire acondicionado, una estufa, una máquina secadora, estos equipos de alto consumo eléctrico, eso seguramente es producto de un error en la medición. Cuando hay un error en la medición, es muy importante que las personas hagan el reclamo, no en la distribuidora, sino en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)".

Asimismo, se aclaró que las personas que ya tienen el beneficio no necesitan postular de manera adicional. Sin embargo, este es un beneficio que se materializa como un descuento en las cuentas de la luz y, por lo tanto, aquellas personas que tienen el beneficio pero se cambiaron de casa, deben entregar el dato de su nuevo domicilio, en particular de su nuevo número de cliente, porque de otro modo el descuento se practicará en el domicilio antiguo.

Pardow llamó a ojalá anticipar el trámite: "Desde el día de hoy ya pueden hacerlo y, si bien va a estar abierto hasta el 6 de noviembre, ojalá lo hagan en los próximos días, de tal manera de que podamos resolver cualquier duda que se presente en su momento y especialmente aquellas personas que viven en condición de arrendatarios de un inmueble pueden postular al subsidio".

El único requisito para la postulación es pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Este beneficio no está dirigido solamente a personas propietarias de inmuebles, ya que también familias vulnerables que viven en calidad de allegados o de arrendatarios tienen derecho a postular, bajo las mismas condiciones que cualquier otro tipo de familia.

Para postular se debe acceder a www.subsidioelectrico.cl con clave única y el número de cliente; o de manera presencial en sucursales de Chile Atiende a lo largo del país.