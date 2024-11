Grupo Enel define plan industrial para el trienio 2025-2027: inversiones suman US$ 2.700 millones en el periodo

En la antesala de su tradicional Capital Markets Day, los directorios de Enel Chile, Enel Generación y Enel Distribución aprobaron sendos planes estratégicos para los años 2025-2027, proyectando los Ebitdas para dicho periodo en cada una de las compañías y el gasto en inversiones (Capex) en el trienio.

Enel Chile es la firma con las cifras más abultadas. Según esta compañía, los macroelementos del señalado Plan Estratégico prevén para el lapso 2025-2027 que se registre un Ebitda acumulado de entre, aproximadamente, US$ 4.400 millones y US$ 4.600 millones y un Capex en torno a US$ 1.800 millones.

"Atendido que los contenidos del referido Plan Estratégico obedecen y están basados en proyecciones de hipótesis que pueden o no verificarse en el futuro, sus efectos no resultan determinables a esta fecha", indicó Giuseppe Turchiarelli, gerente general de Enel Chile.

En tanto, el brazo productor de electricidad, Enel Generación, proyectó un Ebitda acumulado de entre US$ 2.300 millones y US$ 2.500 millones, un gasto en desarrollo acumulado de US$ 500 millones, informó Maria Galainena de Carlos, gerente general de la eléctrica de capitales italianos.

Por último, Enel Distribución delineó que los macro elementos señalados en su plan industrial prevén que para el trienio 2025-2027 logren un Ebitda de aproximadamente US$ 400 millones a US$ 500 millones en esos tres años y un Capex de US$ 400 millones, precisó Víctor Tavera Olivos, máximo ejecutivo de Enel Distribución Chile.

