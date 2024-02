IM2 Solar Chile proyecta una inversión de US$ 150 millones para el 2025 y asegura que no se justifica revisión a la regulación de pequeñas generadoras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con 10 años en el país, IM2 Solar Chile, especializada en el segmento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), tiene trazada nuevas metas para los próximos años, mientras se cruza un nuevo flanco para el sector: el anuncio por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de cambios en la norma técnica de conexión y operación de PMGD, y desde el Ministerio de Energía la revisión al decreto que regula estas unidades.

Hoy la empresa -fundada en España- lleva construido en Chile 150 MW entre parques de 3 y 9 MW. Cerraron el 2023 con ocho parques solares por US$ 30 millones y están construyendo este año ocho nuevas iniciativas en cerca de 50 MW que involucran US$ 45 millones. En 2025 se sumarían entre 80 y 100 MW con una inversión de US$ 150 millones.

En 2021 la empresa desarrolladora desistió de construir nueve iniciativas en Región de La Araucanía que implicaban una inversión de US$ 99 millones por la inestabilidad de la región, pero volvieron a las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Sin embargo, el CEO de IM2 Solar Chile, Pablo Maestri, recalca que "nunca ha estado descartado de plano" la Región de La Araucanía.

"Confiamos en que si uno hace un trabajo bien hecho, y así lo hemos vivido, las comunidades en general están abiertas a poder recibir empresas que quieran hacerlo bien y que nos insertemos en sus comunidades", dice, aunque reconoce que "hay un tema de contingencia que no solo nos preocupa a nosotros". "El problema de estos negocios es que puedo estar muy convencido, pero también hay bancos, aseguradoras, que no siempre todos tienen la misma visión y hacen un poco más difícil el tema de levantamiento de capital", explica.

Pero adelanta que -aunque no está concretado- están viendo algunos proyectos cerca de Temuco que les permitiría entrar a La Araucanía desde el mercado, no residencial ni PMGD, sino de autoconsumo industrial.

Asimismo, han decidido integrarse verticalmente como Productor Independiente de Energía (IPP) en un proyecto que contempla, en una primera fase, más de 100 MW en 11 parques propios, ubicados principalmente en la zona sur del país.

Además, señala que los desarrollos que construirán en 2025 tendrán incorporado baterías, lo que explica que los 100 MW tengan una inversión de US$ 150 millones.

La firma, que opera en Chile y es socia de Enel Green Power, mantiene sus planes de expansión en Latinoamérica. Sobre la evaluación que estaban haciendo respecto a un eventual arribo a Brasil, el ejecutivo sinceró que no se ha descartado, pero sí se aplazó un poco la definición. Y que, si bien ya están en Colombia en términos administrativos, concentrarán sus fuerzas en Chile.

Cambios a la regulación PMGD

La atención sobre los PMGD -unidades con excedentes menores o iguales a 9 MW, en su mayoría solares- ha ido creciendo desde el conflicto que se desató en 2019 cuando el Ministerio de Energía de la época decidió impulsar un cambio en el mecanismo de cálculo del precio estabilizado al que accede este sector, provocando molestia de las renovables y posteriores ajustes.

A lo que se sumó peticiones de empresas en el último tiempo para impulsar cambios y alertas del Coordinador Eléctrico en que sugirió al Ministerio de Energía implementar un modificación del mecanismo de estabilización de precios y luego presentó una nueva modificación respecto a la falta de visualización en tiempo real de la generación mediante PMGD. Y, a fines de enero, volvió a la carga el organismo al pedir información sobre la estructura societaria de las empresas, poniendo foco en los PMGD.

Consultado por si se justifica la revisión a la regulación de los PMGD que impulsa el Ministerio de Energía y la CNE, reconoció: "Siento que no. Por supuesto que tengo intereses a un lado, pero se revisó en el gobierno anterior y de verdad estar revisando en cada gobierno que toque, no es muy eficiente".

Según explicó, "nosotros podemos arriesgarnos, pero estos proyectos se financian con instituciones mucho más grandes que de repente son mucho más cautelosas que nosotros". Y relata que, si bien ya pasó el factor del proceso constitucional, "ahora tenemos un tema de una posible revisión de normativa de nuevo, y de nuevo esto mete incertidumbre en la en la toma de decisiones".

En medio de las críticas que se han levantado por algunos actores en el último tiempo por un eventual efecto en la libre competencia, asegura que tienen argumentos también "muy sólidos" de lo que han aportado al sistema. Y recalca: "Hoy los PMGD son una fuerza importante de desarrollo de energía en el país y es tan grande que hoy nos sentamos en la mesa a discutirlo y se está discutiendo esto por lo mismo".

"El crecimiento de los PMGD no es exponencial"

Maestri cuenta que decidieron especializarse en este segmento porque era un mercado donde se sentían cómodos al no tratarse de grandes parques y que empezaron a crecer junto al mercado, empujando al Estado a las regulaciones. Recuerda que fue un crecimiento lento al principio, porque además los inversionistas -dice- tampoco creían mucho en los PMGD. Sin embargo, hace seis años atrás esto explota porque empieza a existir financiamiento de expresas externas. La normativa, dice, cambió y desde el año pasado ya se están construyendo parques que van a caer en el régimen del Decreto Supremo 88 que es un precio por bloque.

El ejecutivo reconoce que su sensación personal es que el Estado siempre va atrasado. "Nosotros somos los que estamos a la vanguardia de la tecnología, los que vamos empujando las cosas y siempre va atrasado", dice. Añade que están considerando proyectos con baterías a pesar que todavía no está la normativa de cómo se venderán: "Ya estamos buscando financiamiento para las baterías porque no nos podemos quedar atrás".

Hoy, dice, el Estado igual llega un poco tarde porque los PMGD ocupan las líneas de distribución que cada vez están más escasas, porque estos pequeños medios de generación ya han ocupado la mayoría de esa capacidad ociosa que tenían dichas líneas. Por esto, a su juicio, "el crecimiento de los PMGD no es exponencial. Estamos en una curva de construcción grande, pero de aquí a unos años más los PMGD van a tender por un tema de espacio a bajar sin ninguna duda".

"Ya conecté todos los parques que estaban con el DS 244 y conectamos. Ya estamos trabajando desde hace casi un año con puros proyectos del DS 88 y nuestro socio estratégico sigue invirtiendo con DS 88", afirma.

Maestri sincera que cuando se deja precedente que se está revisando cada cuatro o cinco años la misma normativa, "sin duda produce desconfianza un poco en los inversionistas". El riesgo es que, cuando hay una incertidumbre en términos regulatorios, "los inversionistas tienden a no ser tan arriesgados y esperar que estas cosas se aclaren para poder invertir". "Eso puede provocar que, en el corto plazo, mientras no esté bien definido eso, haya una baja en las inversiones probablemente", advierte.