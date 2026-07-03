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Los cargos más codiciados del sector eléctrico: definición del timonel de CNE en la recta final y se desata carrera por el Coordinador

Esta semana terminan las entrevistas realizadas por el Consejo de ADP para formar la terna. Carlos Barría y Eduardo Andrade serían algunos de los nombres en la lista corta.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Karen Peña
<p>Fotos: Julio Castro y Archivo</p>

Fotos: Julio Castro y Archivo

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