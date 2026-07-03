Los cargos más codiciados del sector eléctrico: definición del timonel de CNE en la recta final y se desata carrera por el Coordinador

Esta semana terminan las entrevistas realizadas por el Consejo de ADP para formar la terna. Carlos Barría y Eduardo Andrade serían algunos de los nombres en la lista corta.

Cargos clave -algunos de ellos los más codiciados del sector eléctrico- están prontos a definirse. En la recta final entró el proceso que zanjará quién será el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), nombre esperado tras la salida del entonces timonel Marco Mancilla ante un error tarifario que se arrastraba desde 2017 y que provocó sobrecobros en las cuentas de electricidad.

Pero también ya se desató oficialmente la carrera por tres cupos del Coordinador Eléctrico, uno de ellos su cabeza: el presidente.

A través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil, el 12 de abril comenzó el proceso para definir el nuevo timonel de la CNE, en el que se presentaron 236 postulaciones mediante el Sistema de Postulación en Línea, marcando un récord al ser la convocatoria con el mayor número de postulantes respecto de procesos previos.

Esa cifra se ajustó primero a 205 y luego a 22. Y hace solo unos días se selló un nuevo hito. El historial del concurso consignó que el 24 de junio, el Consejo de Alta Dirección Pública, a partir de los resultados de la evaluación de todos los aspirantes, decidió entrevistar a siete candidatos.

Consultado el Servicio Civil por lo que viene, la entidad confirmó a DF que “el siguiente paso lo lidera el Consejo de Alta Dirección Pública quienes realizarán las entrevistas finales y que el cierre del proceso se estima para esta semana. Esto puede implicar la confirmación de una nómina o bien que el proceso se declare desierto”.

La renta líquida referencial del timonel de la CNE es de $ 9.511.000. Mientras, los cargos en juego en el Coordinador superan los $ 22 millones mensuales.

En otras palabras, esta semana terminan las entrevistas realizadas por el Consejo de Alta Dirección Pública para formar la terna.

Pero ya se comentan los nombres que correrían en la lista corta. En la recta final figura el ingeniero civil industrial Carlos Barría, quien -entre otras actividades- fue jefe de la división de Estudios y Políticas del Ministerio de Energía entre 2019 y 2022. Durante la última campaña presidencial, participó en diversos encuentros públicos como representante de las ideas del sector energético de la entonces candidata Evelyn Matthei.

Con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, también está en carrera Eduardo Andrade, quien ha participado en los directorios de Empresas Eléctricas, CDEC-SIC y CDEC-SING, y como vicepresidente en la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Hoy es secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Comercializadores y Suministradores de Energía (ACEN).

Otros nombres que estarían en carrera son Carlos Aguirre, ingeniero civil industrial con mención en electricidad que se desempeñó como director del CDEC-SING y el CDEC-SIC y trabajó en la entonces AES Gener; y el histórico exsuperintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila.

De cara al término del proceso, desde la CNE indicaron que tienen “altas expectativas” respecto de este, que se ha desarrollado conforme a los tiempos y estándares de la ADP, “con etapas rigurosas y una histórica participación de postulantes. Valoramos especialmente que se esté avanzando hacia la definición de una nómina de candidatos con las competencias técnicas y de liderazgo requeridas”.

En esa línea, recalcaron que la persona que asuma tendrá el desafío de seguir fortaleciendo el rol técnico y regulatorio de la institución “en un momento de transformación profunda del sector energético”.

Fuentes de la industria coinciden en la relevancia de alinear las conversaciones entre el Ministerio de Energía y la CNE. De ahí que algunos sostienen que se buscaría que el elegido dé garantías de poder llevar adelante procesos regulatorios y tarifarios de relevancia, y de que se ejecute una correcta implementación de normativas.

El rol de la CNE y del nuevo líder será clave en la implementación del proyecto que busca -entre otras materias- saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas. La renta líquida referencial del secretario ejecutivo de la CNE es de $ 9.511.000.

Los codiciados procesos que se inician

El nuevo líder de la CNE también será relevante en el proceso para definir liderazgos en el Coordinador.

De los cinco consejeros que componen el consejo directivo del coordinador, el presidente Juan Carlos Olmedo y el consejero Jaime Peralta deberán abandonar la instancia en octubre, y Humberto Espejo podría ir o no a la reelección.

Estos cargos son calificados como los más codiciados del sector eléctrico por el papel que tiene el organismo que supervisa la operación del sistema, pero también por la remuneración que ostentan, al superar los $ 22 millones mensuales. El presidente del consejo directivo recibe 352 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), $ 25.220.448 al mes de julio, y los consejeros, 320 UTM ($ 22.927.680) al mes.

Y estos procesos ya dieron el puntapié inicial. Tras las gestiones de la CNE, el Comité Especial de Nominaciones -el cual está a cargo de la elección de los miembros del consejo directivo y de su presidente- se constituyó el 2 de junio.

Y, hace solo unos días, el 28 de junio, el comité llamó a concurso para seleccionar dichos cargos.

El comité quedó integrado, en calidad de miembros titulares, por Mauricio Funes, secretario ejecutivo (s) de la CNE, quien lo preside; Patricia Miranda, integrante del Panel de Expertos en Energía; Nicolás Rojas, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC); y Cristina Orellana, consejera de Alta Dirección Pública.

Entre los principales hitos del cronograma destacan la recepción de postulaciones y antecedentes hasta el 13 de julio; la publicación de resultados el 15 de septiembre; y un plazo para la presentación de reclamaciones hasta el 23 de septiembre.

Aunque ya rondan algunos nombres, varios consultados por este medio confirmaron que están evaluando su eventual postulación. Otros comentan que podrían surgir retornos de exintegrantes del consejo directivo.

En la industria se valora que el perfil requerido para los consejeros destaque la experiencia en cargos gerenciales y/o en gobiernos corporativos, así como conocimientos en materias de gestión y planificación estratégica.

De hecho, para el rol de presidente se indica que “se valorará haber ejercido la presidencia de directorios u otros órganos colegiados”.