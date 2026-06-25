Proyecto para saldar deuda con distribuidoras se vota el 6 de julio en la Cámara “hasta total despacho”
El gobierno intentó adelantar el debate para este miércoles, pero los parlamentarios sinceraron sus dudas.
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Con respaldo pero también interrogantes se recibió este miércoles en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno que busca saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas -que alcanza US$ 931 millones- producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución.
En el inicio de la discusión, la ministra de Energía, Ximena Rincón, agradeció el trabajo prelegislativo, esperando que permita abordar el proyecto “sin complicaciones”. Y si bien este fue valorado por los diputados, estos sinceraron dudas, las que dieron cuenta que aún se requería más conversación.
Rincón sugirió que se votara este miércoles en general el texto para hacer la discusión en particular al regreso de la semana distrital, pero la comisión acordó votar en general y particular el próximo 6 de julio a las 17.30 horas hasta total despacho. Así, se proyecta llegar el 7 de julio al Senado. En la discusión del texto, Rincón insistió en que este no pretende solo pagar la deuda y reconoció: “Nos gustaría que fuera más ambicioso aún, pero este es el primer paso”.
Respecto a la fórmula para pagar la deuda, cuya base es la misma que se usó en el caso de las generadoras, recalcó que se buscará la tasa más conveniente y que se suscribirá contrato con quien ofrezca las mejores condicionales que -de hecho, dijo- “ya son distintas a las que se tuvieron en 2024 porque las condiciones de mercado son mejores hoy”.
Entre otras inquietudes de parlamentarios, el diputado José Antonio Rivas (PS) pidió separar el proyecto para analizar “con más responsabilidad” lo que se refiere a distribución, pero fue descartado por el gobierno.
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