Rincón insiste en despacho “express” de proyecto de deuda y acota esfuerzos en hidrógeno verde

Desde la Región del Maule, la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al subsecretario de la cartera, Hugo Briones, encabezaron la Cuenta Pública Participativa 2025-2026 del ministerio. Allí la exsenadora insistió en el pronto despacho del proyecto que busca -entre otras materias- saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas. De cara al 6 de julio, donde se prevé votar el texto en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados hasta total despacho, Rincón se dirigió a parlamentarios asistentes y señaló: “El martes 7 (de julio), diputada, diputado, lo votamos en la Sala y ustedes nos tienen que ayudar, porque si no lo votamos en la Sala, no lo puede ver el Senado el miércoles y tenemos que hacer esto de manera express, porque, además, se ha consensuado con todas y todos”.

Otro tema que abordó fue el robo de cables y dijo que tienen una indicación lista “para que un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria tenga más fuerza todavía y persiga a los que a través del crimen organizado afectan a la familia de nuestro país”.

A su turno, el subsecretario Briones adelantó que están trabajando junto a la SEC en cómo hacer que las cuentas de la luz sean “comprensibles para cada uno de nosotros”.

En otras materias, Rincón aclaró que este gobierno va a continuar la estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, pero delimitó los esfuerzos. Reconoció que hoy Chile es una alternativa para el desarrollo de este tipo de energía, pero en el mundo es un aún un energético muy caro. Y precisó que “poner todo nuestro esfuerzo solo ahí creemos que es un error. Sí tenemos que estar preparados cuando las circunstancias o los parámetros económicos cambien para no empezar de cero”. Por último, sinceró que “la meta de electromovilidad al 2030 no está fácil, está bien difícil, pero vamos a seguir trabajando en ella”.