SEC formula cargos a seis distribuidoras eléctricas por no atender llamados de electrodependientes

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos a las empresas Chilquinta, Enel Colina, Frontel, Litoral, Luz Linares y Saesa, las que no habrían respondido los llamados de tutores o pacientes electrodependientes que se encontraban sin suministro eléctrico. Esto, en medio del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país en agosto del año pasado.

Según informó este martes la entidad fiscalizadora, en el contexto de una investigación exhaustiva y tras cruzar una serie de bases de datos, se pudo determinar que al menos 57 clientes electrodependientes realizaron llamados al estar sin suministro, los que no habrían sido atendidos por las empresas, infringiendo la Ley para este tipo de pacientes, la que establece que las compañías deben contar con canales preferentes de atención para ellos.

El detalle de los pacientes electrodependientes que no habrían podido contactarse con las empresas es el siguiente: Litoral y Chilquinta, 13 clientes cada una; Enel Colina, 10 clientes; Saesa, ocho clientes; Frontel, con siete clientes; y Luz Linares, con seis clientes. Del mismo modo, se pudo establecer que estos 57 clientes, habrían intentado comunicarse con su empresa en 238 ocasiones, en total, lo que demuestra la recurrencia de este problema.

De acuerdo a la SEC, este hecho se suma a la reformulación de cargos de marzo de este año contra Enel, la que redefinió tres cargos: primero, que no habría entregado los equipos de respaldo requeridos a los pacientes electrodependientes registrados; segundo, que las llamadas de los tutores y familiares de electrodependientes no habrían sido atendidas; y tercero, que la empresa no habría priorizado el restablecimiento del servicio que la ley obliga para el domicilio declarado donde reside este tipo de pacientes.

Hecho grave

En un comunicado, la superintendenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, sostuvo que “el hecho de que las empresas no atiendan los llamados de los tutores de pacientes electrodependientes es un hecho grave, ya que este tipo de pacientes entra en una situación compleja cuando se corta el suministro, una situación de riesgo vital, que las empresas eléctricas deben prever, entregando las mejores soluciones técnicas para cada paciente”.

La autoridad agregó que se continuará fiscalizando y monitoreando las respuestas de las empresas, en medio de cortes de suministro, sobre todo ante pacientes electrodependientes que son clientes prioritarios, tal como lo establece la respectiva legislación.

Estos procesos administrativos pueden concluir en sanciones que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) para cada empresa, aunque el monto final de cada multa dependerá del mérito de la respectiva investigación.