Subsidio eléctrico: senadores reavivan críticas a mesa técnica y Gobierno se compromete a tomar su conducción

Con un rayado de cancha de los senadores hacia el ministro de Energía, Diego Pardow, se abordó ayer en la comisión de Minería y Energía del Senado el avance de la mesa técnica, que este mes está concentrada en discutir las vías de financiamiento para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico.

La molestia por la conducción de la instancia -donde incluso se negó a los asesores que intervinieran en el debate y se cuestionó la incertidumbre del destino de la mesa ante los plazos cada día más estrechos-, se hizo evidente en la sesión por parte de los senadores Juan Luis Castro (PS) y Luz Ebensperger (UDI).

Esta última aseguró que “los diputados han vuelto la mesa técnica en un tema político populista que no va a llegar a ningún lado y no va a cumplir los plazos establecidos”. Y advirtió: “Vamos a ponerle seriedad a la mesa, o yo y mis asesores no van a participar más”.

Pardow indicó que su expectativa es que en la sesión de este jueves se acuerde un calendario donde, de aquí a fin de mes, la instancia sea capaz de evacuar un informe “al menos respecto de lo que fue el anuncio del Ejecutivo y, eventualmente si tienen algún otro pilar de recaudación que sugerir, también se incluya aquello”.

Aseguró que “esta es una mesa que está regulada en la ley y la participación de estas voces tiene que ser permitida”. Pero los senadores arremetieron. “Si está viendo la mesa técnica solo para cumplir con la ley, estamos perdidos (...) Así como va la cosa, el proyecto que va a presentar no va a ser consensuado”, dijo Ebensperger. Así, tras la insistencia liderada por Castro como presidente de la comisión, Pardow se comprometió a tomar la conducción de la mesa a partir de este jueves.

Balance del subsidio

Superada la polémica, hubo novedades respecto al subsidio eléctrico. Pardow reconoció que se tienen que encontrar nuevas maneras de llegar a la población que no postuló e indicó que, “anticipando algunas cosas del proyecto de ley, seguramente vamos a incluir campañas de difusión también como una partida de gasto específica”.

Según información preliminar, más de 3/4 de las postulaciones representan hogares con jefas de hogar y el 95% de los postulantes tiene las cuentas al día. Sobre esto último, Pardow concluyó que “la morosidad no va a ser un gran obstáculo para el acceso al beneficio, al menos en términos relativos. Una pregunta distinta es si fue un obstáculo a la hora de postulación y si el requisito inhibió la postulación”. El Banco Interamericano de Desarrollo está realizando una consultoría externa para ayudar a evaluar estos datos.

También hubo un meaculpa al reconocer que la exigencia de clave única fue “un obstáculo a la postulación”. El ministro reconoció que “se podía hacer sin clave única y de manera presencial en Chileatiende, pero eso no era el único espacio y, ya sea para futuras postulaciones, vamos a reforzar ese canal de Chileatiende y también vamos a estar levantando el número de clientes a través de otros instrumentos”.

Frente a las dudas de Ebensperger respecto a que se pague el subsidio en octubre, días antes de las elecciones, la autoridad anunció que buscan adelantar los plazos de entrega de los beneficios: “Denme algunos días más para tener un poco más de avance en el proceso, pero va a ser antes de octubre, porque compartimos la preocupación que menciona la senadora”. Además, se abrió a adelantar el próximo proceso de postulación.

Pardow estimó que el costo de financiar a la totalidad de postulantes es del orden de los US$ 57 millones (que pueden ser asimilados por el fondo). Sobre la propuesta de ampliación, recordó que cubrir la totalidad de los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable son cerca de 4.723.542 hogares. Esto supone viabilizar recursos del orden de los US$ 1.200 millones adicionales en total por estos tres años (2025, 2026 y 2027).

“Si agregamos el refuerzo a la canasta de los sistemas medianos esos son cerca de US$ 30 millones adicionales y el suplemento al subsidio para electrodependientes es cerca de US$ 10 millones más. En total, eso produce una necesidad de gasto del orden de US$ 1.275 millones adicionales, que cuando se anualiza y quita de alguna manera el financiamiento ya considerado, permite poner una meta de recaudación en orden a los US$ 913 millones, equivalente a algo así como US$ 305 millones anuales”, dijo.