Trafigura entra al sector eléctrico en Chile con adquisición junto a Generadora Metropolitana de central Los Guindos

La transacción incluye la reconversión de la planta -con una capacidad instalada de 273 MW- ubicada en Cabrero de diésel a gas natural.

Una sorpresiva operación se informó este miércoles en la vereda del sector energético. Generadora Metropolitana -propiedad de los grupos AME y EDF- y Trafigura, líder mundial en la industria de las materias primas, concretaron la adquisición conjunta de la Central Los Guindos, ubicada en la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío.

La planta -donde Generadora Metropolitana asumirá el 100% de su operación, administración y gestión integral- cuenta con una capacidad instalada de 273 MW, distribuida en dos turbinas, y actualmente opera con diésel. Como parte del proyecto, este año comenzará la reconversión de las unidades para que operen con gas natural a corto plazo.

Según se explicó, esta iniciativa permitirá un aumento de su potencia máxima, además de operar con un combustible de menor intensidad en emisiones, lo que aporta a una operación más eficiente, flexible y alineada con los desafı́os de la transición energética del paı́s.

Ingreso de Trafigura al sector eléctrico en Chile

En un comunicado, el gerente general de Generadora Metropolitana, Diego Hollweck, señaló que “esta adquisición es un paso concreto en nuestro plan de crecimiento y en la consolidación de una matriz energética más limpia y confiable. La reconversión de las dos unidades de Los Guindos a gas natural nos permitirá incorporar capacidad adicional con menores emisiones y, al mismo tiempo, aportar flexibilidad, seguridad y respaldo al sistema eléctrico, un aporte en la transición energética de Chile”.

Mientras, el director comercial de Trafigura en Argentina, Gerardo Zmijak, aseguró que "Chile representa un mercado estratégico para Trafigura en América Latina, y esta operación marca nuestro ingreso al sector eléctrico del paı́s con un compromiso de largo plazo. Generadora Metropolitana aportará su experiencia operativa en el mercado local, respaldado por la experiencia logı́stica y comercial que Trafigura ha desarrollado a lo largo de décadas en mercados energéticos de todo el mundo".

En el escrito se destacó que la adquisición "reúne la profunda experiencia operativa de Generadora Metropolitana en el mercado eléctrico chileno con la capacidad global de comercialización de energı́a y extensa red de suministro de Trafigura".