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Trafigura entra al sector eléctrico en Chile con adquisición junto a Generadora Metropolitana de central Los Guindos

La transacción incluye la reconversión de la planta -con una capacidad instalada de 273 MW- ubicada en Cabrero de diésel a gas natural.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 12:25 hrs.

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<p>Trafigura entra al sector eléctrico en Chile con adquisición junto a Generadora Metropolitana de central Los Guindos</p>

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