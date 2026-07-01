Trafigura entra al sector eléctrico en Chile con adquisición junto a Generadora Metropolitana de central Los Guindos
La transacción incluye la reconversión de la planta -con una capacidad instalada de 273 MW- ubicada en Cabrero de diésel a gas natural.
Noticias destacadas
Una sorpresiva operación se informó este miércoles en la vereda del sector energético. Generadora Metropolitana -propiedad de los grupos AME y EDF- y Trafigura, líder mundial en la industria de las materias primas, concretaron la adquisición conjunta de la Central Los Guindos, ubicada en la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío.
La planta -donde Generadora Metropolitana asumirá el 100% de su operación, administración y gestión integral- cuenta con una capacidad instalada de 273 MW, distribuida en dos turbinas, y actualmente opera con diésel. Como parte del proyecto, este año comenzará la reconversión de las unidades para que operen con gas natural a corto plazo.
Según se explicó, esta iniciativa permitirá un aumento de su potencia máxima, además de operar con un combustible de menor intensidad en emisiones, lo que aporta a una operación más eficiente, flexible y alineada con los desafı́os de la transición energética del paı́s.
Ingreso de Trafigura al sector eléctrico en Chile
En un comunicado, el gerente general de Generadora Metropolitana, Diego Hollweck, señaló que “esta adquisición es un paso concreto en nuestro plan de crecimiento y en la consolidación de una matriz energética más limpia y confiable. La reconversión de las dos unidades de Los Guindos a gas natural nos permitirá incorporar capacidad adicional con menores emisiones y, al mismo tiempo, aportar flexibilidad, seguridad y respaldo al sistema eléctrico, un aporte en la transición energética de Chile”.
Mientras, el director comercial de Trafigura en Argentina, Gerardo Zmijak, aseguró que "Chile representa un mercado estratégico para Trafigura en América Latina, y esta operación marca nuestro ingreso al sector eléctrico del paı́s con un compromiso de largo plazo. Generadora Metropolitana aportará su experiencia operativa en el mercado local, respaldado por la experiencia logı́stica y comercial que Trafigura ha desarrollado a lo largo de décadas en mercados energéticos de todo el mundo".
En el escrito se destacó que la adquisición "reúne la profunda experiencia operativa de Generadora Metropolitana en el mercado eléctrico chileno con la capacidad global de comercialización de energı́a y extensa red de suministro de Trafigura".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Tras conflicto con comunidades indígenas, Isa Vías pide al MOP US$ 40 millones por paralización de obras en Ruta del Loa
La sociedad acusó que las obras estuvieron paralizadas durante cuatro años debido a conflictos territoriales y judiciales con las comunidades, al punto de que trabajadores de la concesión sufrieron agresiones físicas.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete