13 aviones nuevos y 28 más por recibir: así va el plan de renovación de flota de Latam 2026
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Un plan de crecimiento y renovación de flota es el que Latam Airlines ha estado llevando a cabo este año. Durante el primer semestre de 2026, la aerolínea chilena declaró que recibió en su flota a 13 nuevos aviones de última generación, entre ellos, siete Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y dos Boeing 787-9 Dreamliner.
Para el segundo semestre, la apuesta es aún mayor. Según la firma, a fines de este 2026 esperan haber incorporado 28 aeronaves más, totalizando 40 aviones nuevos este año.
Con esto, Latam alcanzaría 410 aviones en total, “una de las flotas comerciales más grandes del mundo”, dijo la firma. Sebastián Acuto, vicepresidente de Flota y Proyectos, afirmó que la renovación de esta flota es “una de las inversiones más importantes que estamos impulsando como grupo”, pues les permite crecer de manera más eficiente.
En miras de alcanzar 130 naves adicionales para el 2030, en 2027 Latam sumará más aviones, incluidos el primer Airbus A321XLR operado por Latam, que permitirá ampliar el alcance en rutas de media distancia sin escalas. Para el final de la década, Latam espera que el 50% de su flota sea de última generación, lo que le permitirá a la firma reducir entre un 20% y un 25% las emisiones de CO2.
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